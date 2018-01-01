В Японії вулкан спровокував сходження лавини, є жертви

У центральній Японії прокинувся вулкан, що спричинило сходження лавини

Внаслідок сходження лавини в центральній Японії, яка може бути викликана виверженням вулкану Кусацу-Сіране, загинув один солдат, ще мінімум 14 людей біли поранені. Серед поранених є люди, які знаходяться в критичному стані. [READ_MORE] За інформацією ЗМІ, великі масиви гірської породи обрушилися на кілометрову територію поблизу



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Вулкан Кусацу-Сіране

У центральній Японії прокинувся вулкан, що спричинило сходження лавини

Внаслідок сходження лавини в центральній Японії, яка може бути викликана виверженням вулкану Кусацу-Сіране, загинув один солдат, ще мінімум 14 людей біли поранені.

Серед поранених є люди, які знаходяться в критичному стані.

За інформацією ЗМІ, великі масиви гірської породи обрушилися на кілометрову територію поблизу гірськолижного курорту Кусацу через вулкан.

Зазначається, що виверження вулкану Кусацу-Сіране сталося у вівторок, 23 січня.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що біля берегів Аляски стався потужний землетрус магнітудою 8,0. Після чого було оголошено попередження про загрозу цунамі на Алясці і в канадській провінції Британська Колумбія.

Джерело: ВВС Україна