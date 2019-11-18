Поліція Гонконгу взяла в облогу студмістечко



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Підпалена протестувальниками біля Політехнічного університету поліцейська броньована вантажівка Фото: Reuters

Ввечері 17 листопада поліція наказала протестувальникам покинути територію університетського містечка і десятки з них були заарештовані

У Гонконзі тривають сутички поліції і демонстрантів, які протестують в районі студентського містечка Політехнічного університету.

Як повідомляє BBC, поліція оточила університетське містечко, в якому сховалися учасники протесту, частина з яких залишалася там станом на 4:00 за місцевим часом.

Ввечері 17 листопада поліція наказала протестувальникам покинути територію університетського містечка і десятки з них були заарештовані.

Однак не менше сотні найбільш радикально налаштованих демонстрантів все ще там залишаються. Вони знаходяться на перехресті біля головного входу, поліцейські - через дорогу від них.

Час від часу поліція застосовує проти протестувальників сльозогінний газ і водомети. Демонстранти ховаються за парасольками і відповідають коктейлями Молотова і камінням, випущеним з імпровізованих катапульт. Постраждалим надають допомогу медики.

Раніше повідомлялося, що один з учасників протесту на території студентського містечка поранив поліцейського стрілою в ногу.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео застеріг Китай від застосування військової сили проти протестувальників у Гонконгу.