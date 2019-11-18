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    У світі

    Поліція Гонконгу взяла в облогу студмістечко

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    <span>Підпалена протестувальниками біля Політехнічного університету поліцейська броньована вантажівка</span> - Поліція Гонконгу взяла в облогу студмістечко
    Підпалена протестувальниками біля Політехнічного університету поліцейська броньована вантажівка
    Фото: Reuters

    Ввечері 17 листопада поліція наказала протестувальникам покинути територію університетського містечка і десятки з них були заарештовані

    У Гонконзі тривають сутички поліції і демонстрантів, які протестують в районі студентського містечка Політехнічного університету.

    Як повідомляє BBC, поліція оточила університетське містечко, в якому сховалися учасники протесту, частина з яких залишалася там станом на 4:00 за місцевим часом.

    Ввечері 17 листопада поліція наказала протестувальникам покинути територію університетського містечка і десятки з них були заарештовані.

    Однак не менше сотні найбільш радикально налаштованих демонстрантів все ще там залишаються. Вони знаходяться на перехресті біля головного входу, поліцейські - через дорогу від них.

    Час від часу поліція застосовує проти протестувальників сльозогінний газ і водомети. Демонстранти ховаються за парасольками і відповідають коктейлями Молотова і камінням, випущеним з імпровізованих катапульт. Постраждалим надають допомогу медики.

    Раніше повідомлялося, що один з учасників протесту на території студентського містечка поранив поліцейського стрілою в ногу.

    Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео застеріг Китай від застосування військової сили проти протестувальників у Гонконгу.

    акція студенти протест Гонконг поліція
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