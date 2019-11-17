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    У світі

    У Гонконзі протестувальники поранили стрілою поліцейського

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    У Гонконзі протестувальники поранили стрілою поліцейського
    Фото: Stanley Shin, South China Morning Post

    Постраждалого доправили до лікарні

    У Гонконзі тривають сутички між демонстрантами, які забарикадувались на території університетського містечка, та поліцією.

    Про це повідомляє AFP.

    «Поліцейський отримав поранення в ногу стрілою під час зіткнень з протестувальниками біля одного з університетів», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, постраждалого доправили до лікарні.

    Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти протестувальників.

    Атмосфера у місті залишається напруженою, у соцмережах ширяться заклики до продовження акцій протесту. У місцевому управлінні освіти заявили, що навчальні заклади будуть закриті на початку наступного тижня «з міркувань безпеки».

    Масові акції протесту в Гонконгу тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прихильників опозиції заявили про намір продовжувати протести, які періодично супроводжуються блокуванням вулиць та сутичками.

    1 жовтня в ході сутичок із демонстрантами поліцейські застрелили протестувальника. Під час останнього спалаху протестів у місті було затримано понад 200 осіб, поранення дістали щонайменше 54 демонстранти.

    Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помпео застеріг Китай від застосування військової сили проти протестувальників у Гонконгу.

    США Китай протест Гонконг поліція
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