У Гонконзі протестувальники поранили стрілою поліцейського
Постраждалого доправили до лікарні
У Гонконзі тривають сутички між демонстрантами, які забарикадувались на території університетського містечка, та поліцією.
Про це повідомляє AFP.
«Поліцейський отримав поранення в ногу стрілою під час зіткнень з протестувальниками біля одного з університетів», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, постраждалого доправили до лікарні.
Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти протестувальників.
Атмосфера у місті залишається напруженою, у соцмережах ширяться заклики до продовження акцій протесту. У місцевому управлінні освіти заявили, що навчальні заклади будуть закриті на початку наступного тижня «з міркувань безпеки».
1 жовтня в ході сутичок із демонстрантами поліцейські застрелили протестувальника. Під час останнього спалаху протестів у місті було затримано понад 200 осіб, поранення дістали щонайменше 54 демонстранти.
Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помпео застеріг Китай від застосування військової сили проти протестувальників у Гонконгу.