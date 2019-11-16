Держсекретар США Майк Помпео застеріг Китай від застосування військової сили проти протестувальників у Гонконгу



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Майк Помпео застеріг Пекін від використання військової сили проти протестувальників у Гонконгу Фото: Укрінформ

Майк Помпео закликав владу Китаю і протестувальників вирішити конфлікт дипломатією

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що не може передбачити, які заходи може вжити Вашингтон, якщо Китай застосовує військову силу проти учасників протесту в Гонконгу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Я ніколи не виключаю жодних можливостей щодо того, що може прийти в голову президенту Трампу, і яким саме чином ми відповімо», - сказав Помпео, коментуючи ситуацію в Гонконгу під час виступу в Університеті Райса в штаті Техас.

«Ми звертаємося не тільки до Пекіна, а й до протестувальників із закликом брати участь у політичному обговоренні, з певною надією на те, що все буде врегульовано мирно, з мінімумом насильства - така наша надія», - зазначив держсекретар США.

У Гонконгу вже близько п'яти місяців тривають масові протести. Причиною послужив намір влади міста внести зміни до закону про екстрадицію, які дозволили б висилати до країн, що не мають відповідної угоди з Гонконгом, включно з материковим Китаєм, підозрюваних у скоєнні злочинів.

У зв'язку з протестами прийняття цих поправок було відкладено, а потім і скасовано. Однак протестні акції, які супроводжуються зіткненнями демонстрантів з поліцією, тривають з новими вимогами, зокрема введенням в адміністративному районі системи прямих виборів керівництва.

Як повідомлялося раніше, лідер КНР Сі Цзіньпін попередив протестувальників у Гонконгу, що насильство кидає виклик принципу «одна країна - дві системи», який лежить в основі особливого автономного статусу мегаполісу.