Поліція Мальти арештувала вісім підозрюваних у вбивстві журналістки-розслідувачки

Поліція має 48 годин, щоб вирішити подальшу долю злочинців

Поліція Мальти 4 грудня арештувала вісьмох підозрюваних у вбивстві журналістки-розслідувачки Дафне Каруана Ґаліції, повідомив прем’єр-міністр країни Джозеф Мускат. Журналістка загинула близько двох місяців тому, в її автомобіль заклали вибухівку. Про це повідомляє Радіо Свобода. Підозрювані є громадянами Мальти, більшість із них мають



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Дафне Каруана Ґаліція

Поліція має 48 годин, щоб вирішити подальшу долю злочинців

Поліція Мальти 4 грудня арештувала вісьмох підозрюваних у вбивстві журналістки-розслідувачки Дафне Каруана Ґаліції, повідомив прем’єр-міністр країни Джозеф Мускат. Журналістка загинула близько двох місяців тому, в її автомобіль заклали вибухівку. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Підозрювані є громадянами Мальти, більшість із них мають кримінальне минуле, додав Мускат. Інших деталей він не навів.

Поліція має 48 годин, щоб допитати підозрюваних, висунути їм обвинувачення чи відпустити.

Нагадаємо, 16 жовтня на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers.



53-річна Каруана Галісія була авторкою популярного блогу, в якому писала про випадки корупції серед високопоставлених політиків. Зокрема, вона звинувачувала в корупції прем’єр-міністра Джозефа Муската та його дружину.