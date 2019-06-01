Поліція Вірждинії підтвердила особу чоловіка, який застрелив 12 людей



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Внаслідок нападу у Вірджинії загинули 12 людей. Стрілець також мертвий

40-річний нападок був професійним інженером, більше 10 років працював у департаменті комунальних послуг

Підтверджено особу стрільця, який відкрив вогонь у будівлі муніципалітету американського міста Вірджинія-Біч, в результаті чого загинули 12 осіб.

Про це повідомляє АР.

«Начальник поліції Вірджинія-Біч Джеймс Сервера упізнав бойовика як Діуейна Креддока», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 40-річний Креддок був професійним інженером, більше 10 років працював у департаменті комунальних послуг Вірджинії-Біч. Додається, що він також отримав базову військову підготовку і підвищену індивідуальну підготовку в Форт Сілла, штат Оклахома.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 31 травня, у місті Вірджинія-Біч в американському штаті Вірджинія чоловік влаштував стрілянину у муніципальній будівлі. Внаслідок нападу загинули 12 людей. Стрілець також мертвий.

Відомо, що він був працівником комунальних служб. Він увійшов до будівлі та одразу почав стріляти.

Посольство України у США перевіряє інформацію щодо українців серед загиблих та постраждалих внаслідок стрілянини у Вірджинії.