Стрілянина у Вірджинії: перевіряється інформація щодо українців серед загиблих



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Внаслідок стрілянини загинуло щонайменше 11 осіб

Посольство України у США перевіряє інформацію щодо українці серед загиблих та постраждалих внаслідок стрілянини у Вірджинії. Про це повідомляється на сторінці посольства у Facebook.

«Внаслідок стрілянини у м. Вірджинія-Біч, штату Вірджинія, США, у приміщенні муніципального центру, за попередніми даними, загинуло 11 осіб і 6 осіб госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

Наразі імена загиблих та постраждалих не оприлюднюються. Ведуться оперативні слідчі дії.

«Посольство України в США перебуває на зв’язку з правоохоронними органами міста та перевіряє інформацію щодо українців серед загиблих та постраждалих», - зазначили у посольстві.

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Як повідомлялося, у п’ятницю, 31 травня, у місті Вірджинія-Біч в американському штаті Вірджинія чоловік влаштував стрілянину у муніципальній будівлі. Внаслідок нападу загинули щонайменше 11 людей. Стрілець також мертвий. Відомо, що він був працівником комунальних служб. Він увійшов до будівлі та одразу почав стріляти.