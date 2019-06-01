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    У світі

    Стрілянина у Вірджинії: перевіряється інформація щодо українців серед загиблих

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    Стрілянина у Вірджинії: перевіряється інформація щодо українців серед загиблих

    Внаслідок стрілянини загинуло щонайменше 11 осіб

    Посольство України у США перевіряє інформацію щодо українці серед загиблих та постраждалих внаслідок стрілянини у Вірджинії. Про це повідомляється на сторінці посольства у Facebook.  

    «Внаслідок стрілянини у м. Вірджинія-Біч, штату Вірджинія, США, у приміщенні муніципального центру, за попередніми даними, загинуло 11 осіб і 6 осіб госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

    Наразі імена загиблих та постраждалих не оприлюднюються. Ведуться оперативні слідчі дії.

    «Посольство України в США перебуває на зв’язку з правоохоронними органами міста та перевіряє інформацію щодо українців серед загиблих та постраждалих», - зазначили у посольстві.
    Гаряча лінія Посольство України в США - + 1 (202) 322-2616 

    Як повідомлялося, у п’ятницю, 31 травня, у місті Вірджинія-Біч в американському штаті Вірджинія чоловік влаштував стрілянину у муніципальній будівлі. Внаслідок нападу загинули щонайменше 11 людей. Стрілець також мертвий. Відомо, що він був працівником комунальних служб. Він увійшов до будівлі та одразу почав стріляти.

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