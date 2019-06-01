У Вірджинії чоловік влаштував стрілянину у муніципальній будівлі: 11 загиблих



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Стрілець мертвий Фото: NBC News

Нападник був працівником комунальних служб, він увійшов до будівлі та одразу почав стріляти

У п’ятницю, 31 травня, у місті Вірджинія-Біч в американському штаті Вірджинія чоловік влаштував стрілянину у муніципальній будівлі. Внаслідок нападу загинули щонайменше 11 людей.

Про це розповів начальник місцевої поліції Джеймс Червера, повідомляє CNN.

За його словами, стрілець також мертвий. Відомо, що він був працівником комунальних служб. Він увійшов до будівлі та одразу почав стріляти.

У будівлі, де сталася стрілянина, знаходилося міське управління будівництва та департамент комунальних та громадських робіт.

Ще шестеро людей госпіталізовані до лікарні, про їхній стан наразі нічого невідомо. Серед поранених – поліцейський, якого від кулі зловмисника врятував бронежилет.

ФБР надасть допомогу у розслідуванні злочину місцевим органам влади.

Нагадаємо, 28 травня шестеро людей, серед яких підліток, отримали поранення внаслідок стрілянини в столиці США.