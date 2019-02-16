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    У світі

    Полон українських моряків: голова МЗС Данії закликав до нових санкцій проти РФ

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    <p>ЄС має намір наголосити на підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України</p> <div></div> - Полон українських моряків: голова МЗС Данії закликав до нових санкцій проти РФ

    ЄС має намір наголосити на підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України

    Андерс Самуельсен відзначив, що Росія продовжує агресію проти України

    Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен заявляє про необхідність впровадження додаткових санкцій проти Росії, доки вона утримуватиме в полоні українських військових моряків. Про це він заявив на третьому Українському ланчі у суботу під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

    «Росія продовжує агресію проти України. Дуже важливо, щоб ми не забували, що Росія досі протиправно утримує 24 українських моряків. І тому я закликав до впровадження нових санкцій ЄС проти Росії, якщо вона не звільнить моряків», - сказав глава МЗС Данії.

    Він нагадав, що питання підтримки України розглядатиме у понеділок Рада ЄС у закордонних справах.

    «Ми наголосимо на підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Ми також підтвердимо, що ЄС продовжить підтримку процесу реформ в Україні», - заявив Самуельсен.

    Як повідомлялося, 15 лютого стало відомо, що дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії через інцидент в Азовському морі.

    «Дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії у зв'язку з інцидентом в Азовському морі. Заборону на видачу віз і заморожування активів приблизно восьми осіб, пов'язаних із затриманням 24 українських моряків, повинні бути офіційно оформлені в найближчі тижні», - повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    В Росії обурені намірами ЄС ввести нові санкції проти РФ і назвали такі санкції «необґрунтованими».

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