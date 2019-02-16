Полон українських моряків: голова МЗС Данії закликав до нових санкцій проти РФ



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ЄС має намір наголосити на підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України

Андерс Самуельсен відзначив, що Росія продовжує агресію проти України

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен заявляє про необхідність впровадження додаткових санкцій проти Росії, доки вона утримуватиме в полоні українських військових моряків. Про це він заявив на третьому Українському ланчі у суботу під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Росія продовжує агресію проти України. Дуже важливо, щоб ми не забували, що Росія досі протиправно утримує 24 українських моряків. І тому я закликав до впровадження нових санкцій ЄС проти Росії, якщо вона не звільнить моряків», - сказав глава МЗС Данії.

Він нагадав, що питання підтримки України розглядатиме у понеділок Рада ЄС у закордонних справах.

«Ми наголосимо на підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Ми також підтвердимо, що ЄС продовжить підтримку процесу реформ в Україні», - заявив Самуельсен.

Як повідомлялося, 15 лютого стало відомо, що дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії через інцидент в Азовському морі.

«Дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії у зв'язку з інцидентом в Азовському морі. Заборону на видачу віз і заморожування активів приблизно восьми осіб, пов'язаних із затриманням 24 українських моряків, повинні бути офіційно оформлені в найближчі тижні», - повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

В Росії обурені намірами ЄС ввести нові санкції проти РФ і назвали такі санкції «необґрунтованими».