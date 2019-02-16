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    У світі

    У РФ назвали «необґрунтованими» нові санкції ЄС за Азов

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    Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова&nbsp; - У РФ назвали «необґрунтованими» нові санкції ЄС за Азов
    Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова 

    У МЗС Росії заявляють, що для санкцій немає підстав

    В Росії обурені намірами Європейського союзу ввести нові санкції проти РФ у зв'язку з затриманням спецслужбами РФ українських кораблів і екіпажів у Керченській протоці.

    Як заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова в ефірі російського пропагандистського телеканалу «Росія-1», ці санкції є «необґрунтованими».

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    «Це речі з одного боку системні з точки зору курсу на стримування Росії, а з іншого боку - вони абсолютно не мають під собою підстави... Придумуються приводи з нічого», - сказала вона.

    Як повідомлялося, 15 лютого стало відомо, що дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії через інцидент в Азовському морі.

    «Дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії у зв'язку з інцидентом в Азовському морі. Заборону на видачу віз і заморожування активів приблизно восьми осіб, пов'язаних із затриманням 24 українських моряків, повинні бути офіційно оформлені в найближчі тижні», - повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сенаті США підготували проект санкцій проти Росії у відповідь на втручання у вибори в інших країнах, а також у зв'язку з агресією в Україні. Нові обмеження можуть торкнутися банки, енергетичні компанії та суверенний борг. Крім того, американські сенатори розраховують ввести санкції проти російських газових проектів за кордоном.

    До цього стало відомо, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на захоплення українських моряків.


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    ЄС Росія санкції Азовське море українські моряки
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