У РФ назвали «необґрунтованими» нові санкції ЄС за Азов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова

У МЗС Росії заявляють, що для санкцій немає підстав

В Росії обурені намірами Європейського союзу ввести нові санкції проти РФ у зв'язку з затриманням спецслужбами РФ українських кораблів і екіпажів у Керченській протоці.

Як заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова в ефірі російського пропагандистського телеканалу «Росія-1», ці санкції є «необґрунтованими».

«Це речі з одного боку системні з точки зору курсу на стримування Росії, а з іншого боку - вони абсолютно не мають під собою підстави... Придумуються приводи з нічого», - сказала вона.

Як повідомлялося, 15 лютого стало відомо, що дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії через інцидент в Азовському морі.

«Дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії у зв'язку з інцидентом в Азовському морі. Заборону на видачу віз і заморожування активів приблизно восьми осіб, пов'язаних із затриманням 24 українських моряків, повинні бути офіційно оформлені в найближчі тижні», - повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сенаті США підготували проект санкцій проти Росії у відповідь на втручання у вибори в інших країнах, а також у зв'язку з агресією в Україні. Нові обмеження можуть торкнутися банки, енергетичні компанії та суверенний борг. Крім того, американські сенатори розраховують ввести санкції проти російських газових проектів за кордоном.

До цього стало відомо, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на захоплення українських моряків.



