Дипломати Євросоюзу узгодили санкції проти РФ у відповідь на затримання українських моряків



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У ЄС заморозять активи і видачу віз приблизно восьми особам

Санкції мають офіційно оформити у найближчі тижні, - журналіст

Дипломати Європейського союзу узгодили санкції проти Росії у зв'язку з затриманням спецслужбами РФ українських кораблів і екіпажів у Керченській протоці. Про це повідомляє у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Дипломати ЄС узгодили санкції проти Росії у зв'язку з інцидентом в Азовському морі. Заборону на видачу віз і заморожування активів приблизно восьми осіб, пов'язаних із затриманням 24 українських моряків, повинні бути офіційно оформлені в найближчі тижні», - повідомив журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сенаті США підготували проект санкцій проти Росії у відповідь на втручання у вибори в інших країнах, а також у зв'язку з агресією в Україні. Нові обмеження можуть торкнутися банки, енергетичні компанії та суверенний борг. Крім того, американські сенатори розраховують ввести санкції проти російських газових проектів за кордоном.

До цього стало відомо, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на захоплення українських моряків.