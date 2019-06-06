Польща не підтримає кандидатуру Грибаускайте на топ-посаду в ЄС, - ЗМІ
Польща та інші держави Вишеградської четвірки (Угорщина, Словаччина, Чехія) вже пообіцяли підтримати кандидатуру Мароша Шефчовича, нинішнього віце-президента Європейської комісії
Польща не буде підтримувати заявку колишнього президента Литви Далі Грибаускайте на одну з найвищих посад ЄС - президента Європейської Ради - нібито через її надто авторитарний стиль роботи. Про це повідомляє Delfi з посиланням на Rzeczpospolita.
Як зазначається, Польща та інші держави Вишеградської четвірки (Угорщина, Словаччина, Чехія) вже пообіцяли підтримати кандидатуру Мароша Шефчовича, нинішнього віце-президента Європейської комісії.
Чинний президент Європейської ради Дональд Туск повинен представити п'ятьох кандидатів на посади президента Європейської комісії, Європарламенту, Європейської ради, Європейського центробанку, а також головного дипломата ЄС.
Нагадаємо, головою Європейської ради можуть обрати Далю Грібаускайте.
Експрезидента Литви Далю Грібаускайте дипломати і політики називають серед претендентів на пост голови Європейської ради замість екс-прем'єра Польщі Дональда Туска.
Грібаускайте помітна в Європі як правоцентристський політик, хоча не перебуває в Європейській народній партії, що об'єднує правих.
Даля Грібаускайте відома в Брюсселі своєю прямолінійністю та різкою риторикою щодо Росії.
В Україні Грібаускайте знають, як великого друга і, мабуть, одну з небагатьох політиків, які не бояться називати речі своїми іменами. Наприклад, Росію - агресором та окупантом щодо України.