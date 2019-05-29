  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Головою Європейської ради можуть обрати Далю Грібаускайте

    • Розсилка
    Даля Грібаускайте відома в Брюсселі своєю прямолінійністю та різкою риторикою щодо Росії - Головою Європейської ради можуть обрати Далю Грібаускайте
    Даля Грібаускайте відома в Брюсселі своєю прямолінійністю та різкою риторикою щодо Росії

    Термін перебування на посаді президента Литви у Грібаускайте добігає кінця

    Президента Литви Далю Грібаускайте дипломати і політики називають серед претендентів на пост голови Європейської ради замість екс-прем'єра Польщі Дональда Туска.

    Грібаускайте помітна в Європі як правоцентристський політик, хоча не перебуває в Європейській народній партії, що об'єднує правих, пише видання DELFI.

    Зазначається, що термін перебування на посаді президента Литви у Грібаускайте добігає кінця.

    Також вирішується, хто очолить Єврокомісію, Європейський Центробанк і зовнішньополітичне відомство ЄС.

    Даля Грібаускайте відома в Брюсселі своєю прямолінійністю та різкою риторикою щодо Росії.

    В Україні Грібаускайте знають, як великого друга і, мабуть, одну з небагатьох політиків, які не бояться називати речі своїми іменами. Наприклад, Росію - агресором та окупантом щодо України.

    Нагадаємо, Даля Грібаускайте 10 років бере участь у зустрічах лідерів ЄС.

    Раніше працювала єврокомісаром із питань бюджету і представляла Литву в Брюсселі як міністр фінансів.

    Читайте також
    ЄС міністр партії Литва президент речі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ