Головою Європейської ради можуть обрати Далю Грібаускайте
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Термін перебування на посаді президента Литви у Грібаускайте добігає кінця
Президента Литви Далю Грібаускайте дипломати і політики називають серед претендентів на пост голови Європейської ради замість екс-прем'єра Польщі Дональда Туска.
Грібаускайте помітна в Європі як правоцентристський політик, хоча не перебуває в Європейській народній партії, що об'єднує правих, пише видання DELFI.
Зазначається, що термін перебування на посаді президента Литви у Грібаускайте добігає кінця.
Також вирішується, хто очолить Єврокомісію, Європейський Центробанк і зовнішньополітичне відомство ЄС.
Даля Грібаускайте відома в Брюсселі своєю прямолінійністю та різкою риторикою щодо Росії.
В Україні Грібаускайте знають, як великого друга і, мабуть, одну з небагатьох політиків, які не бояться називати речі своїми іменами. Наприклад, Росію - агресором та окупантом щодо України.
Нагадаємо, Даля Грібаускайте 10 років бере участь у зустрічах лідерів ЄС.
Раніше працювала єврокомісаром із питань бюджету і представляла Литву в Брюсселі як міністр фінансів.