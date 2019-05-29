Головою Європейської ради можуть обрати Далю Грібаускайте



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Даля Грібаускайте відома в Брюсселі своєю прямолінійністю та різкою риторикою щодо Росії

Термін перебування на посаді президента Литви у Грібаускайте добігає кінця

Президента Литви Далю Грібаускайте дипломати і політики називають серед претендентів на пост голови Європейської ради замість екс-прем'єра Польщі Дональда Туска.

Грібаускайте помітна в Європі як правоцентристський політик, хоча не перебуває в Європейській народній партії, що об'єднує правих, пише видання DELFI.

Зазначається, що термін перебування на посаді президента Литви у Грібаускайте добігає кінця.

Також вирішується, хто очолить Єврокомісію, Європейський Центробанк і зовнішньополітичне відомство ЄС.

Даля Грібаускайте відома в Брюсселі своєю прямолінійністю та різкою риторикою щодо Росії.

В Україні Грібаускайте знають, як великого друга і, мабуть, одну з небагатьох політиків, які не бояться називати речі своїми іменами. Наприклад, Росію - агресором та окупантом щодо України.

Нагадаємо, Даля Грібаускайте 10 років бере участь у зустрічах лідерів ЄС.

Раніше працювала єврокомісаром із питань бюджету і представляла Литву в Брюсселі як міністр фінансів.