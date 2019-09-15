Польща системно готується до можливої війни з Росією



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У збройних сил Польщі з’явиться власна субмарина

Після того, як росіяни напали на Україну, Польща поступово готується до можливої війни з Росією. В останні роки Варшава серйозно зайнялася своєю армією і сферою оборони в цілому з величезним бюджетом.

Про це передає американське аналітичне видання National Interest.

До 2026 року Варшава в рамках Плану технічної модернізації оборони планує витратити 43,2 млрд євро, хоча в Польщі вважають, що і цих коштів не достатньо для застарілої армії. Так, наприклад, нещодавно США схвалили постачання Польщі 32 винищувачів F-35, а також поляки хочуть закупити німецькі танки «Леопард».

Разом з ним досі не усунуто вразливість Польщі перед російськими ракетами, розташованими в Калінінграді (колишній німецьке місто Кеніґсберґ). Тому планується закупівля у США двох батарей систем ППО Patriot PAC-3

Також полякам потрібні потужні артилерійські системи, через що вже закуплено 20 М142 HIMARS на $414 млн.

Польща має намір боротися з можливою агресією Росії й на морі, про що свідчить придбання вертольотів AW-101, здатні перевозити до 40 військових, виявляти і знешкоджувати підводні човни. Також в планах закупити власний підводний човен.

Одна з головних російських загроз – кібератаки. На боротьбу з росіянами в цьому напрямку польським урядом буде виділено $700 млн.

Польський оглядач Казімєж Вуйчицький писав, що Кремль готується почати війну в Європі з нападу на Польщу. Він заявив, що росіяни повним ходом готуються до вторгнення, як це мало місце 1939 року.

Нагадаємо, Польща купить 32 американські винищувачі F-35 за максимальну суму $6,5 млрд, але розраховує на знижку до суми приблизно $4,25 млрд.