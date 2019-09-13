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    У світі

    Польща купить 32 американські винищувачі F-35

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    До 2026 року до Польщі може бути доставлено перші 12-16 літаків - Польща купить 32 американські винищувачі F-35
    До 2026 року до Польщі може бути доставлено перші 12-16 літаків

    Максимальна ціна 32 винищувачів F-35 $6,5 млрд, тому поляки сподіваються на знижку

    Польща купить 32 американські винищувачі F-35 за максимальну суму $6,5 млрд, але розраховує на знижку до суми приблизно $4,25 млрд.

    Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

    «Я хочу підкреслити, що це не вартість контракту, а лише максимальна ціна… Зараз ми очікуємо на затвердження у Конгресі, а потім приступимо до переговорів щодо ціни», - заявив Блащак.

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    Він висловив сподівання, що Варшава зможе домовитися про ціну F-35 на такому ж рівні, як це зробила раніше Бельгія – близько $4,25 млрд дол.

    Як повідомлялося, Польща звернулася до США з пропозицією купівлі 32 винищувачів п’ятої генерації F-35 Lightning II в рамках реалізації програми «Harpia». Американські літаки мають замінити пострадянські МіГ-29.

    За словами віцепрезидента компанії-виробника літаків Lockheed Martin Грега Улмера, до 2026 року до Польщі може бути доставлено перші 12-16 літаків. Друга партія літаків була б доставлена до Польщі до 2030 року.

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