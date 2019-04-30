Поляки виступають проти особливого ставлення до єврейських жертв нацизму



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Біля ізраїльського консульства в Нью-Йорку поляки вимагали компенсацію від євреїв

Під ізраїльським консульством у Нью-Йорку поляки провели акцію з вимогою компенсації

Кілька сотень польських громадян взяли участь в інтернет-кампанії #MyPropertyStory, розпочатої на противагу єврейській кампанії за повернення майна жертв нацизму. А кілька десятків польських активістів вийшли на демонстрацію біля ізраїльського консульства в Нью-Йорку, де виступили проти особливого ставлення до єврейських жертв нацизму і звинуватили євреїв у злочинах проти поляків. Про це повідомляє єврейське видання «Вести».

Так, на одному з плакатів було написано звинувачення проти «єврейських злочинців», які нібито «вчинили злочини проти польських громадян під час Другої світової війни», і звучала вимога виплатити постраждалим полякам компенсацію.

На демонстрації також прозвучала критика на адресу ізраїльського міністра Ісраеля Каца, який поклав на поляків провину за участь у знищенні євреїв на території Польщі.

Учасники інтернет-кампанії стверджували, що «євреї співпрацювали з нацистами», і вимагали від євреїв «заплатити за вчинки євреїв, що стратили польський народ».

Нагадаємо, що на початку 2019 року у Варшаві, столиці Польщі, на стінах будинків невідомі розвісили плакати, на яких було написано: «Незабаром ці будівлі будуть повернуті євреям, щоб виконати їх вимоги». Біля єврейської школи у Варшаві з'явилися антисемітські написи з образами євреїв і свастика.