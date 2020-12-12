Пішов з життя Валентин Гафт. Що актор говорив про війну з Україною?

Причиною смерті став інсульт, від якого він відновлювався останні кілька років

Актор вважав себе завзятим «путіністом»

На 86-му році життя помер російський актор Валентин Гафт.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Про смерть актора заявила його дружина Ольга Остроумова.

«Так, його не стало. Це сьогодні відбулося», – сказала Остроумова.

У серпні 2019 року Валентин Гафт переніс інсульт, від якого до останнього часу відновлювався.

Валентин Гафт народився 2 вересня 1935 року. Він був актором театру і кіно, театральним режисером, поетом і письменником.

Працював в Московському драматичному театрі, Театрі імені Мосради, «Ленкомі», Театрі сатири. Служив в трупі Московського театру «Сучасник» з 1969 року.

Валентин Гафт – народний артист РРФСР, кавалер Ордена «За заслуги перед Вітчизною» II, III і IV ступеня.

У вересні 2015 року на російському телевізійному каналі НТВ вийшов пропагандистський документальний фільм «Чорний список Порошенка» за участю Валентина Гафта.

«Кому потрібна Україна? Крим віддано вам несправедливо, це російська територія, за неї ті до біса скільки боролися, пролили кров», – сказав Гафт в інтерв’ю виданню «Гордон».

Гафт зауважив, що завжди говорить те, що думає: «Все, що сталося між Росією і Україною, – це нісенітниця собача, це неможливо уявити. Важко буде примирити народи, тому що тепер між нами стоїть кров і вбивства. Що може бути страшніше?»