Переплутали армії? У мережі розгорівся скандал через російських військових у підручнику

Міністерство освіти і науки вважає, що ситуація потребує детального аналізу й експертизи

У підручнику для 10 класу з предмету «Захист Вітчизни» матеріал про військовослужбовців української армії проілюстрували фотографією військових у екіпіровці, яку використовує Росія.

Знімок опублікував в Telegram користувач з ніком Фашик Донецький.

«Видавці, ваша тупість не має меж, бо на фото російські солдати в екіпіровці «Ратник», у першого солдата на фото – АК сотої серії, а у іншого, на задньому фоні, якщо не помиляюся, – рушниця виробництва РФ», – написав він.

Багато користувачів соцмереж підтримали обурення через опубліковане у книзі фото та вимагали пояснень від Міносвіти.

У відповідь у відомстві заявили, що підручник був створений у 2017 році і вийшов до друку у 2018 році накладом 157944 примірники.

«Зазначена фотографія використана, щоб проілюструвати зразки сучасної армійської екіпіровки (літня маскувальна форма, шолом балістичний, окуляри-маска захисна, бронежилет і т.д.). Екіпірування тільки починало масово надходити в ЗСУ, в тому числі і за допомогою волонтерів. Розглянута фотографія не містить ніяких розпізнавальних знаків жодної армії світу. Тому автори визнали за доцільне використовувати цю фотографію, щоб продемонструвати напрямки розвитку екіпірування бійців ЗСУ», – цитує Міністерство позицію авторів підручника.

Міносвіти доручило Інституту модернізації змісту освіти звернутися до експертів з озброєного забезпечення ЗСУ, щоб отримати кваліфіковану та об'єктивну експертну оцінку.

Нагадаємо, після низки скандалів у Міносвіти пообіцяли змінити підхід до відбору підручників.

Нещодавно у шкільному підручнику з хімії за 9 клас помітили інформацію про те, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкологічних захворюваннях.

Цей скандал не перший зі шкільними підручниками, зокрема, у підручниках для 3 класу дітям пропонують вивчати «невідому» історію Києва і рекламують «Моршинську».

Також варто зазначити, Міносвіти повідомило, що цього року для учнів 3 та 7 класів було надруковано підручників на суму 313 455 302 гривень.