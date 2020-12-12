  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Переплутали армії? У мережі розгорівся скандал через російських військових у підручнику

    • Розсилка
    <p>Скандальний підручник &laquo;Захист Вітчизни&raquo; надрукували в 2018 році накладом 157944 примірника</p> - Переплутали армії? У мережі розгорівся скандал через російських військових у підручнику

    Скандальний підручник «Захист Вітчизни» надрукували в 2018 році накладом 157944 примірника

    Фото: gistapa, Telegram

    Міністерство освіти і науки вважає, що ситуація потребує детального аналізу й експертизи

    У підручнику для 10 класу з предмету «Захист Вітчизни» матеріал про військовослужбовців української армії проілюстрували фотографією військових у екіпіровці, яку використовує Росія.

    Знімок опублікував в Telegram користувач з ніком Фашик Донецький.

    «Видавці, ваша тупість не має меж, бо на фото російські солдати в екіпіровці «Ратник», у першого солдата на фото – АК сотої серії, а у іншого, на задньому фоні, якщо не помиляюся, – рушниця виробництва РФ», – написав він.

    70_04

    Багато користувачів соцмереж підтримали обурення через опубліковане у книзі фото та вимагали пояснень від Міносвіти.

    У відповідь у відомстві заявили, що підручник був створений у 2017 році і вийшов до друку у 2018 році накладом 157944 примірники.

    «Зазначена фотографія використана, щоб проілюструвати зразки сучасної армійської екіпіровки (літня маскувальна форма, шолом балістичний, окуляри-маска захисна, бронежилет і т.д.). Екіпірування тільки починало масово надходити в ЗСУ, в тому числі і за допомогою волонтерів. Розглянута фотографія не містить ніяких розпізнавальних знаків жодної армії світу. Тому автори визнали за доцільне використовувати цю фотографію, щоб продемонструвати напрямки розвитку екіпірування бійців ЗСУ», – цитує Міністерство позицію авторів підручника.

    Міносвіти доручило Інституту модернізації змісту освіти звернутися до експертів з озброєного забезпечення ЗСУ, щоб отримати кваліфіковану та об'єктивну експертну оцінку.

    Нагадаємо, після низки скандалів у Міносвіти пообіцяли змінити підхід до відбору підручників.

    Нещодавно у шкільному підручнику з хімії за 9 клас помітили інформацію про те, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкологічних захворюваннях.

    Цей скандал не перший зі шкільними підручниками, зокрема, у підручниках для 3 класу дітям пропонують вивчати «невідому» історію Києва і рекламують «Моршинську».

    Також варто зазначити, Міносвіти повідомило, що цього року для учнів 3 та 7 класів було надруковано підручників на суму 313 455 302 гривень.

    Читайте також: 
      Теги: Росія ЗСУ книги Міністерство освіти і науки школа військові скандал
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies