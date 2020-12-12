Свято починається: на кордоні з Росією згорів мікроавтобус з червоною і чорною ікрою (відео)

Транспортний засіб рухався з боку Російської Федерації

Мікроавтобус УАЗ, заповнений контрабандною червоною та чорною ікрою, не зміг подолати інженерну перешкоду українських прикордонників.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

НП сталася на ділянці відділу прикордонної служби «Вовчанськ» Харківського загону.

За інформацією прикордонників, мікроавтобус УАЗ, передня частина якого височіла над ровом майже у вертикальному положенні, намагався порушити кордон з контрабандною продукцією, але не зміг подолати інженерну перешкоду.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили залишки червоної ікри, поряд лежала тара з-під чорної ікри. Ймовірних порушників кордону в «УАЗі» чи поряд з ним не було. Ознаки горіння мікроавтобуса вказували на можливість того, що його могли спеціально підпалити, аби приховати сліди протиправної діяльності.

У пресслужбі ДПСУ підкреслили, що транспортний засіб рухався з боку Російської Федерації. Прикордонники ФСБ РФ визнали, що УАЗ рухався саме з їхнього боку.