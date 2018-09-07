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    У світі

    Помер американський актор Берт Рейнольдс

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    Берт Рейнольдс 

    Протягом останніх років Рейнольдс мав проблеми зі здоров'ям

    У США у віці 82 років помер американський кіноактор Берт Рейнольдс.

    За даними TMZ, Рейнольдса госпіталізували в лікарню у Флориді з інфарктом, після якого він не зміг оговтатися.

    Протягом останніх років Рейнольдс мав проблеми зі здоров'ям. У 2010 році він переніс операцію на серці.

    Берт Рейнольдс знявся в такій кінокласиці 70-х і 80-х, як «Смокі і Бандит», «Ночі в стилі бугі» і «Позбавлення». Лауреат двох премій «Золотий глобус».

    Варто зазначити, що Рейнольдс був заявлений в акторському складі нової кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді»,  яка повинна вийти в прокат в 2019 році.

    Нагадаємо, цього тижня помер відомий співак, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Роман Майборода.

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