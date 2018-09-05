Помер відомий український співак Роман Майборода



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Роман Майборода

Артист пішов із життя у 75 років

Помер відомий співак, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Роман Майборода.

Про це повідомляється на сайті Національної опери України.

Артист пішов із життя у 75 років. Причина його смерті не повідомляється.

Прощання з Майбородою відбудеться 6 вересня у Національній опері України, відспівування пройде у Володимирському соборі.

Роман Майборода – син композитора Георгія Майбороди та племінник композитора Платона Майбороди. Він був одним із представників української вокальної школи, виступав на найпрестижніших оперних сценах світу, а в останні роки вів вокальні майстер-класи у багатьох зарубіжних консерваторіях.