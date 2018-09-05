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    Помер відомий український співак Роман Майборода

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    Роман Майборода - Помер відомий український співак Роман Майборода
    Роман Майборода

    Артист пішов із життя у 75 років

    Помер відомий співак, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Роман Майборода.

    Про це повідомляється на сайті Національної опери України.

    Артист пішов із життя у 75 років. Причина його смерті не повідомляється.

    Прощання з Майбородою відбудеться 6 вересня у Національній опері України, відспівування пройде у Володимирському соборі.

    Роман Майборода – син композитора Георгія Майбороди та племінник композитора Платона Майбороди. Він був одним із представників української вокальної школи, виступав на найпрестижніших оперних сценах світу, а в останні роки вів вокальні майстер-класи у багатьох зарубіжних консерваторіях.

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