Помер відомий український співак Роман Майборода
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Роман Майборода
Артист пішов із життя у 75 років
Помер відомий співак, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Роман Майборода.
Про це повідомляється на сайті Національної опери України.
Артист пішов із життя у 75 років. Причина його смерті не повідомляється.
Прощання з Майбородою відбудеться 6 вересня у Національній опері України, відспівування пройде у Володимирському соборі.
Роман Майборода – син композитора Георгія Майбороди та племінник композитора Платона Майбороди. Він був одним із представників української вокальної школи, виступав на найпрестижніших оперних сценах світу, а в останні роки вів вокальні майстер-класи у багатьох зарубіжних консерваторіях.