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    У світі

    Помер режисер «Подвійного форсажу» Джон Сінглтон

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    <p>Джон Сінглтон майже два тижні перебував у комі після інсульту</p> - Помер режисер «Подвійного форсажу» Джон Сінглтон

    Джон Сінглтон майже два тижні перебував у комі після інсульту

    Рідні повідомили, що режисер «пішов мирно і не страждав»

    У Лос-Анджелесі помер 51-річний американський режисер Джон Сінглтон. Як повідомляє ВВС, причиною смерті став інсульт.

    Майже два тижні тому режисер був госпіталізований з інсультом в Лос-Анджелесі. Сінглтон був поміщений у відділення інтенсивної терапії і перебував у комі. Його рідні повідомили, що режисер «пішов мирно і не страждав».

    Здоров'я режисера погіршилося після повернення з Коста-Ріки. Він поскаржився на проблеми з ногами. 17 квітня під час обстеження в лікарні в нього стався інсульт.

    Джон Сінглтон відомий своєю роботою над такими фільмами, як «Хлопці з вулиці», «Подвійний форсаж», «Американська історія злочинів» тощо.

    Він став наймолодшим в історії кінематографа номінантом на премію «Оскар» в категорії «Найкраща режисура». Сінглтону було 24 роки, коли він дебютував.

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