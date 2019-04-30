Помер режисер «Подвійного форсажу» Джон Сінглтон



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Джон Сінглтон майже два тижні перебував у комі після інсульту

Рідні повідомили, що режисер «пішов мирно і не страждав»

У Лос-Анджелесі помер 51-річний американський режисер Джон Сінглтон. Як повідомляє ВВС, причиною смерті став інсульт.

Майже два тижні тому режисер був госпіталізований з інсультом в Лос-Анджелесі. Сінглтон був поміщений у відділення інтенсивної терапії і перебував у комі. Його рідні повідомили, що режисер «пішов мирно і не страждав».

Здоров'я режисера погіршилося після повернення з Коста-Ріки. Він поскаржився на проблеми з ногами. 17 квітня під час обстеження в лікарні в нього стався інсульт.

Джон Сінглтон відомий своєю роботою над такими фільмами, як «Хлопці з вулиці», «Подвійний форсаж», «Американська історія злочинів» тощо.

Він став наймолодшим в історії кінематографа номінантом на премію «Оскар» в категорії «Найкраща режисура». Сінглтону було 24 роки, коли він дебютував.

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