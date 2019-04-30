Відомий телеведучий Ларрі Кінг переніс зупинку серця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журналіст і телеведучий Ларрі Кінг

Лікарі екстрено доправили 85-річного телеведучого до лікарні

Відомий американський журналіст і телеведучий Ларрі Кінг переніс інфаркт. Про це в понеділок повідомив портал TMZ.

За даними видання, 25 квітня у Кінга зупинилося серце. В цей час журналіст готувався піти до лікарні на обстеження через проблеми з диханням, які в нього спостерігалися кілька місяців.

Лікарі екстрено доправили 85-річного телеведучого до лікарні. Після операції Ларрі Кінга помістили у відділення інтенсивної терапії.

Наразі Кінг вже прийшов до тями, його стан стабілізувався.

Проблеми з серцем у Кінга вперше виявили 30 років тому. Відтоді він уже переніс два серцеві напади.