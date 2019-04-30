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    У світі

    Відомий телеведучий Ларрі Кінг переніс зупинку серця

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    Журналіст і телеведучий Ларрі Кінг - Відомий телеведучий Ларрі Кінг переніс зупинку серця
    Журналіст і телеведучий Ларрі Кінг

    Лікарі екстрено доправили 85-річного телеведучого до лікарні

    Відомий американський журналіст і телеведучий Ларрі Кінг переніс інфаркт. Про це в понеділок повідомив портал TMZ.

    За даними видання, 25 квітня у Кінга зупинилося серце. В цей час журналіст готувався піти до лікарні на обстеження через проблеми з диханням, які в нього спостерігалися кілька місяців.

    Лікарі екстрено доправили 85-річного телеведучого до лікарні. Після операції Ларрі Кінга помістили у відділення інтенсивної терапії.

    Наразі Кінг вже прийшов до тями, його стан стабілізувався.

    Проблеми з серцем у Кінга вперше виявили 30 років тому. Відтоді він уже переніс два серцеві напади.

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