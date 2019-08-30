Поправки до Конституції КНДР посилили повноваження Кім Чен Ина



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Мова йде про визнання Кім Чен Ина в якості глави держави і верховного головнокомандувача збройних сил країни

Кім Чен Ин відродив систему влади в КНДР, яка існувала за Кім Ер Сена

Парламент КНДР схвалив поправки до Конституції країни, які посилюють вплив Кім Чен Ина.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про визнання Кім Чен Ина в якості глави держави і верховного головнокомандувача збройних сил країни.

Раніше формальним главою держави в КНДР був очільник Верховних народних зборів.

В спеціальній заяві парламенту країни йдеться про те, що схвалення відповідних поправок консолідувало юридичний статус Верховного лідера країни.

До цього Кім Чен Ин з 2016 року очолював Комісію із державних питань. За оцінками експертів, таким чином Кім Чен Ин відновив систему влади в КНДР, яка існувала за його діда Кім Ер Сена.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин вибачився за випробування ракет малої дальності.