Пошкоджена газова труба: росіяни повідомляють про атаку дрона на Курську область

Уламки впали в селі Толмачево

Влада Курської області Росії заявила про збиття безпілотного літального апарату над регіоном. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

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Зазначається, що сили протиповітряної оборони ніби збили безпілотник під Курськом. Уламки впали в селі Толмачево, є пошкодження газової труби та фасаду будинку.

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«На місці працюють оперативні служби»,– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше росіяни повідомили про «масований обстріл» Бєлгородської області.У місті внаслідок цього обстрілу вибиті вікна та пошкоджено балкони. Нібито навіть є постраждалі, йдеться про чотирьох осіб