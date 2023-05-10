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Пошкоджена газова труба: росіяни повідомляють про атаку дрона на Курську область

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пошкоджена газова труба: росіяни повідомляють про атаку дрона на Курську область
Унаслідок падіння безпілотника пошкоджений приватний будинок
фото: Роман Старовойт/Телеграм

Уламки впали в селі Толмачево

Влада Курської області Росії заявила про збиття безпілотного літального апарату над регіоном. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Зазначається, що сили протиповітряної оборони ніби збили безпілотник під Курськом. Уламки впали в селі Толмачево, є пошкодження газової труби та фасаду будинку.

«На місці працюють оперативні служби»,– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше росіяни повідомили про «масований обстріл» Бєлгородської області.У місті внаслідок цього обстрілу вибиті вікна та пошкоджено балкони. Нібито навіть є постраждалі, йдеться про чотирьох осіб

Теги: росія обстріл безпілотник роман росіяни

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