Росіяни повідомили про «масований обстріл» Бєлгородської області

У місті внаслідок цього обстрілу вибиті вікна та пошкоджено балкони

Місцева влада російського міста Шебекіно, що у Бєлгородській області, заявляє про так званий масований обстріл з боку ЗСУ. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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«Сьогодні під масований обстріл ЗСУ потрапило Шебекіно. Вперше обійшлося без постраждалих та пошкоджень. Вдруге один із снарядів розірвався поряд із трьома багатоквартирними будинками», – написав Гладков.

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За його словами, в місті внаслідок цього обстрілу вибиті вікна та пошкоджено балкони. Нібито навіть є постраждалі, йдеться про чотирьох осіб. «Двоє від госпіталізації відмовилися, ще двох доставляють до районної ЦРЛ», – додає Гладков.

Як повідомлялося, що дрон-камікадзе атакував водонапірну вежу у Бєлгородській області. Раніше 22 квітня, в російському місті Бєлгород прогриміли звуки вибухів.