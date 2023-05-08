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Росіяни повідомили про «масований обстріл» Бєлгородської області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни повідомили про «масований обстріл» Бєлгородської області
фото: В'ячеслав Гладков/Телеграм

У місті внаслідок цього обстрілу вибиті вікна та пошкоджено балкони

Місцева влада російського міста Шебекіно, що у Бєлгородській області, заявляє про так званий масований обстріл з боку ЗСУ.  Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

«Сьогодні під масований обстріл ЗСУ потрапило Шебекіно. Вперше обійшлося без постраждалих та пошкоджень. Вдруге один із снарядів розірвався поряд із трьома багатоквартирними будинками», – написав Гладков.

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За його словами, в місті внаслідок цього обстрілу вибиті вікна та пошкоджено балкони. Нібито навіть є постраждалі, йдеться про чотирьох осіб. «Двоє від госпіталізації відмовилися, ще двох доставляють до районної ЦРЛ», – додає Гладков.

Як повідомлялося, що дрон-камікадзе атакував водонапірну вежу у Бєлгородській області. Раніше  22 квітня, в російському місті Бєлгород прогриміли звуки вибухів.

Теги: місцева влада обстріл влада Бєлгород

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