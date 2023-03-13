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Росіянину загрожує позбавлення батьківських прав та в'язниця за малюнок доньки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіянину загрожує позбавлення батьківських прав та в'язниця за малюнок доньки
Сім'я Москальових опинилася під гнітом країни-агресорки
фото з відкритих джерел

Чоловіка можуть засудити до трьох років позбавлення волі

Проти росіянина Олексія Москальова, батька шестикласниці, яка намалювала антивоєнний малюнок, подано позов про обмеження батьківських прав. Про це пише телеграм-канал «Свободу Маше Москалёвой».

Навесні минулого року дівчинка намалювала на шкільному уроці жінку, яка стоїть біля прапора України та загороджує дитину від ракет, які летять із боку Росії. Вчителька розповіла про це директору школи, а та звернулася до поліції.

У квартирі у Москальових пройшов обшук. У соцмережах батька, який сам виховує доньку, поліція знайшла коментарі на підтримку України, а також карикатури на президента Росії Володимира Путіна. Після цього на чоловіка спочатку склали протокол за статтею адміністративного кодексу про дискредитацію російської армії, оштрафувавши на 32 тис. рублів (приблизно 15 тис. грн), а потім порушили й кримінальну справу за тим самим звинуваченням. Москальову загрожує до трьох років позбавлення волі.

Чоловіка помістили під домашній арешт, а його дочку відправили до притулку. З 1 березня про стан дівчинки нічого не відомо. Батько не може з нею зв'язатися, а правозахисників до неї не пускають. 

Перше засідання у справі щодо позбавлення батьківських прав відбудеться у середу, 15 березня о 15 годині, у Єфремівському міжрайонному суді Тульської області. Правозахисники просять усіх небайдужих прийти на суд.

Раніше повідомлялося, що російський поет опинився під арештом за вірш, який засуджує війну.

Теги: обшук арешт росія

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