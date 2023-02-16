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Російський поет опинився під арештом за вірш, який засуджує війну

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Російський поет опинився під арештом за вірш, який засуджує війну
За проукраїнську позицію Олександра Бившева неодноразово засуджували, а також у його оселі проводили обшуки й декілька разів вилучали ноутбук
фото з відкритих джерел

Силовики країни-агресорки підозрюють Бившева у «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності»

В Орловській області Росії правоохоронці заарештували поета Олександра Бившева, який із 2014 року виступає з жорсткою критикою агресивного курсу путінської Росії та переслідується владою. Про це повідомив правозахисник Олександр Подрабінек.

Поета звинувачують у «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності», проте точна стаття кримінального кодексу не вказана. Чоловіка вже заарештували на два місяці і утримують у місцевому СІЗО.

Слідчий, який веде чергову справу Бившева, вважає, що у вірші поета є заклики до повалення конституційного ладу:

По Украине бьют ракеты.
Кремль совесть и мораль отверг.
Честь офицерская, ну где ты?
Где русский твой Штауффенберг*?

*Клаус Шенк фон Штауффенберг – офіцер вермахту та один із учасників групи змовників, які вчинили замах на життя Адольфа Гітлера у 1944 році.

Олександр Бившев живе в маленькому селищі Кроми Орловської області Росії зі своїми літніми батьками, за якими доглядає. Здебільшого тому, каже Олександр, виїхати з Росії він не може, незважаючи на те, що в нього не залишилося ні роботи, ні друзів.

У школі, де чоловік викладав німецьку, суд заборонив йому працювати ще у 2014-му, коли Бившева визнали «екстремістом» за вірші. Тоді його засудили на півроку виправних робіт за публікацію вірша «Українським патріотам» та «Українські повстанці». Педагога визнали винним за статтею про порушення ненависті та ворожнечі. Слідчі розглянули в його працях заклики до опору російській армії, яка окупувала Крим.

До того ж суд ухвалив конфіскувати ноутбук Бившева та на два роки заборонити йому роботу за професією – шкільним учителем.

Крім того, поета систематично притягають до адміністративної відповідальності та штрафують за звинуваченням у дискредитації армії: відомо, як мінімум, про вісім таких протоколів. Також у помешканні Бившева неодноразово проводили обшуки, а самого чоловіка засуджували до обов’язкових робіт.

Раніше Олександр розповідав, що за проукраїнські вірші в його будинку декілька разів били шибки. Він вважав, що цілили в український прапорець, який висів у нього на кватирці. Якось один із каменів ледь не влучив у його матір, яка спала в кімнаті.

Події в Україні показали, яким нездоровим є наше суспільство. Саме слово «Україна» викликає алергію у нашої влади.

Олександр Бившев

Нагадаємо, Бившев неодноразово публікував на сторінках «Главкома» свої вірші, з якими можна ознайомитися тут.

Читайте також: Як путінський режим знущається над поетом за проукраїнські вірші
Теги: росія арешт Олександр Бившев

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