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Як українки руйнують стереотипи про «чоловічу» роботу: аналіз The New York Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Як українки руйнують стереотипи про «чоловічу» роботу: аналіз The New York Times
Наталія Харченко, механізатор, працює на ремонтній станції Української залізниці в Харкові
фото: The New York Times

Дедалі більше жінок замінюють чоловіків, мобілізованих до лав ЗСУ, але їх не вистачає аби подолати дефіцит працівників

Тисячі українських жінок займають робочі місця, що вважалися чоловічими, у міру проведення мобілізації. Чоловіки змушені захищати країну від повномасштабного вторгнення окупантів. Про це пише The New York Times.

«Українські жінки все частіше входять на роботу, де довгий час домінували чоловіки, оскільки широка мобілізація солдатів виснажує робочу силу. Вони стали водіями вантажівок чи автобусів, зварювальниками на металургійних заводах і складськими працівниками. Тисячі жінок також добровільно пішли в армію», – пишуть журналісти видання.

Жінки змінюють структуру робочої сили України, де традиційно переважають чоловіки, яка, на думку експертів, довгий час була відзначена упередженнями, успадкованими від Радянського Союзу.

«Існувало уявлення про жінок як про працівників другого сорту і менш надійних», – каже Гліб Вишлінський, виконавчий директор київського Центру економічної стратегії.

За його словами, українські жінки довгий час були відсторонені від певних робіт не лише через фізичні вимоги, а й тому, що такі ролі вважалися для них надто складними. Водночас жінки, за його словами, можуть водити тролейбуси, але не потяги. «Це було повно стереотипів», – вважає Гліб Вишлінський.

Жінок буде недостатньо, щоб замінити всіх чоловіків, які пішли воювати, вважають економісти. Нещодавнє опитування показало, що три чверті українських роботодавців відчувають брак робочої сили. До війни 47% українських жінок працювали, за даними Світового банку. Відтоді близько 1,5 мільйона заробітчан, близько 13% від загальної кількості, покинули Україну.

«Частка жінок, які зараз працюють в Україні, вища, ніж до війни», – сказав Вишлінський. Але надто багато людей покинули Україну, щоб дозволити країні подолати брак робочої сили, сказав він.

Феномен поповнення трудових ресурсів жінками особливо помітний у гірничодобувній промисловості. Після вторгнення Росії 2022 року український уряд призупинив дію закону, який забороняв жінкам працювати під землею і в «шкідливих або небезпечних» умовах.

Компанії намагаються залучити більше жінок на ринок праці за допомогою програм навчання. Покровська шахта розпочала програму на початку цього року, яка вже дозволила 32 жінкам працювати під землею. Шведська некомерційна організація Reskilling Ukraine запропонувала прискорені курси навчання для жінок, які бажають стати водіями вантажівок. Цього року заявки подали понад 1000 жінок, але в організації є кошти, щоб навчити лише 350, каже Олександра Панасюк, координаторка програми.

«Багато жінок хотіли стати водіями, але довгий час суспільство не дозволяло їм цього робити», – каже Панасюк. «Зараз ситуація змінюється».

Нагадаємо, нещодавно у Києві у ветерана Сил спеціальних операцій Збройних сил України Павла Якімчука виник конфлікт із жінкою у формі Нацполіції

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Теги: шахта ринок мобілізація навчання

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