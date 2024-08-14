За кермо сідають жінки! Уряд запускає курси водійок автобусів

Тільки комунальним транспортним підприємствам бракує 6 тис. водіїв

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає безплатні курси керуванням автобусами для жінок. Перший набір стартує 16 серпня. Уряд шукає способи, як компенсувати нестачу чоловіків, яких призвали до лав Збройних Сил, у транспортній галузі. Проблема вимагає вирішення вже зараз.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що міністерство частково саме винне у кадровій проблемі. У самому міністерстві проблему теж визнають.

«У нас немає жодного спеціального статусу в частині транспорту у питанні бронювання працівників», – зазначив у коментарі «Главкому» заступник міністра Сергій Деркач.

Нестача водіїв

«На сьогодні не вистачає 30% водіїв для внутрішньо обласних, приміських чи міських автобусів. Йдеться про понад 6 тис. водіїв. На маршрутах працюють близько 15 тисяч водіїв, і жінок серед них – одиниці. Якщо ж говорити про електротранспорт, там теж потреба близько 30%», – каже Деркач.

До слова, транспортна сфера є дуже чоловічою у більшості професій: йдеться не лише про водіїв, а й про інженерів тощо. Єдина сфера, де більш-менш дотриманий паритет між чоловіками і жінками, – електротранспорт в містах: тролейбуси і трамваї. Так, жінок працює на трамваях і тролейбусах до 2 тис., чоловіків – близько 3 тис.

Проєкт Мінінфраструктури

Не можна сказати, що раніше в українок не було можливості безплатно навчатися керувати автобусом – таку можливість забезпечували локальні організації чи якісь регіональні проєкти міжнародних організацій. До прикладу, шведська неприбуткова організація Beredskapslyftet проводить безоплатне навчання для жінок у рамках проєкту Reskilling Ukraine у партнерстві зі Scania Україна. Інший приклад – курси від «Київпастрансу».

Курси від Мінінфраструктури охоплять кілька регіонів. «6 тис. водіїв не вистачає тільки комунальним підприємствам у регіонах, а є ж ще й міжобласні, міжнародні автобуси, і там теж дуже відчувається брак робочої сили. Умовно можна сказати, біля 30% водіїв не вистачає вже сьогодні», – пояснює заступник міністра Деркач.

Потреба у водіях на початок року 2024

Даних щодо Миколаївської та Одеської областей у Мінінфраструктури немає фото пресслужби Мінінфраструктури

По-друге, за словами заступника міністра, після закінчення війни має минути якийсь час для адаптації наших воїнів, які повернуться до свого звичайного життя, і зокрема, керування автобусами. А поки вони адаптуватимуться, людей має хтось возити.

«Вже 16 серпня ми запустимо анкету реєстрації для водійок. Це буде спеціальний сайт, на якому вони зможуть отримати всю інформацію про цю програму, вони зможуть подати свою анкету. Після цього буде відбуватись відбір», – анонсує Деркач.

До слова, ексміністр Володимир Омелян схвально поставився до такої ідеї.

«Якщо ми говоримо про рівність професій і рівність статей, то це дуже добре. Якщо жінка хоче і має можливість, якщо підготовка буде належною, то чому ні? Я вітаю цю ініціативу міністерства, що вони хочуть полегшити цей шлях, бо, безумовно, у суспільстві існує певний скепсис – що це, мовляв, чоловіча робота», – зазначив він і нагадав про сексистський скандал у київському метрополітені.

Хто зможе піти на курси

Ключових вимог до кандидаток навчитися керувати автобусом три:

наявність посвідчення водія категорії B;

стаж керування авто (чітко він поки що не прописаний, але очевидно, під час конкурсного відбору на нього також звертатимуть увагу);

вік від 21 до 65.

«Окремо ми звертаємо увагу на різні соціальні групи: ВПО, ветеранки, родини військовослужбовців. Разом із запуском анкети також будуть опублікована методологія відбору», – зазначає Деркач і додає, що певні переваги можуть отримати жінки, які мають певні соціальні пільги – до прикладу, дружини військовослужбовців.

Загалом заступник міністра переконує, що критерії відбору будуть абсолютно прозорими.

Програма навчання

У Мінінфраструктури кажуть, що на жінок очікує стандартизоване навчання, яке надаватимуть сертифіковані державою навчальні центри. «Це автошколи, вони будуть вчити за своїми програмами. Навчання буде тривати близько трьох місяців. Це буде як навчання в автошколі, так і додаткове навчання: транспортній безпеці, спілкуванню з поліцією, технічному стану автобуса», – розповідає Деркач.

За словами заступника міністра, жінка отримає ще й консультації психолога. Адже одна річ – їхати у власній автівці, і геть інша – перевозити десятки людей.

«Важливо навчити жінок правильно комунікувати і, скажімо так, виходити зі стресових ситуацій. Окремо буде навчання зі стрес-менеджменту, тому що їм потрібно розуміти, як вони будуть говорити з пасажирами, бо їх багато, їм жарко або їм холодно…», – додає Деркач.

Зарплата та інші бонуси

Чому ж українська жінка, яка замислилась про зміну професії, має піти навчатися керувати автобусом, а не віддати перевагу, скажімо, кулінарним курсам, курсам програмування чи відкриттю власного ФОП з продажу різних речей і освоєнням продажів через Instagram? До слова, можливості навчатися і працювати з дому у випадку з керуванням автобуса вже не буде.

У Мінінфраструктури продумали три родзинки курсів.

«По-перше, жінка отримує професію. Після завершення курсів жінка отримує сертифікат і її додають до державного Реєстру професійних водіїв. Тобто це не просто папірець про закінчення чергових курсів, а отримання професії», – переконує Деркач і обіцяє після закінчення курсів видавати жінкам ще й міжнародну карту професійного водія – так званий, «код 95». Ця картка дасть можливість здійснювати міжнародні рейси.

Приклад міжнародного сертифіката «код 95», виданого в Україні

По-друге, кажуть у відомстві жінка гарантовано отримає роботу. «Ми відразу проговорюємо з комунальними підприємствами в тих регіонах, в яких ми працюємо, скільки жінок вони готові взяти. Компанії будуть проговорювати з жінками, проводити інтерв'ю і відбирати для себе вже жінок для роботи. Іншими словами, на середині навчання жінка вже буде розуміти, в яку компанію вона йде, і з якого дня вона приступає до виконання обов'язків», – пояснює Деркач.

По-третє, ця робота буде нормована. У відомстві розповідають, що на кожному автобусі встановлений тахограф, який записує час, який людина проводить за кермом. «Водієві не можете проводити за кермом більш ніж 4,5 години підряд. Потім водій потрібен відпочинок, як мінімум 45 хвилин. Це міжнародні стандарти часу роботи і відпочинку, які перевіряються якраз транспортною безпекою», – зазначає заступник міністра.

Цифровий тахограф – пристрій, призначений для контролю швидкості і пройденого шляху транспортного засобу, часу праці та відпочинку водія. Тахограф поєднує у собі функції годинника і спідометра. Вмонтований у транспортний засіб, тахограф фіксує швидкість транспортного засобу і час його руху та простою. Щоправда, на автобусах, що їздять маршрутом, меншим 50 км (туди й назад), тахограф не встановлюють.

Нарешті, для цієї професії не потрібно жодних якихось додаткових капіталовкладень.

«Тобто ви прийшли, вам дали транспортний засіб, вам дали всі умови для роботи, і ви просто приїхали і працюєте. Зазвичай дається навіть уніформа», – спокушають у міністерстві.

Поки що у Мінінфраструктури навіть приблизно не можуть спрогнозувати, чи матимуть курси попит серед жінок. Якщо ж проєкт стане успішним і українки почнуть радо сідати за кермо автобусів і возити пасажирів, відкриється нова перспектива: водійок поступово почнуть набирати на міжобласні та міждержавні маршрути.