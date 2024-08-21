Полісменка нецензурно висловилась щодо ветерана: реакція Нацполіції та омбудсмена

Павло Якімчук розповідав, що останнім часом робить зауваження водіям на дорогах, які займають місця для осіб з інвалідністю

У поліції Київщини вже зазначили, що буде «призначено службову перевірку щодо правомірності дій поліцейської»

Нещодавно у Києві у ветерана Сил спеціальних операцій Збройних сил України Павла Якімчука виник конфлікт із жінкою у формі Нацполіції. Вона назвала його «конченим інвалідом» після зауваження щодо порушення правил паркування. Про інцидент ветеран розповів на своїй сторінці у Facebook. Згодом на конфлікт відреагували Національна поліція та омбудсмен Лубінець Дмитро.

Зазначається, що на парковці будівельного гіпермаркету військовий побачив, як на паркувальне місце для людей з інвалідністю заїхала машина без спеціальної наліпки. Павло Якімчук зверунувся до водія машини, аби звернути його увагу на паркувальне місце.

За словами ветерана, на задньому сидінні машини перебували діти, а з автівки вийшла жінка у поліцейській формі із шевронами Головного управління Національної поліції. Вона викрикнула: «А що в «Епіцентр» тільки інваліди приїжджають?»

Така реакція обурила Якімчука, адже з його досвіду, більшість людей у подібних випадках визнають помилку, вибачаються та перепарковуються.

Чоловік зізнається, що після слів поліціянтки перестав добирати слова. У ході суперечки він показав рану на нозі, яку отримав на фронті майже 1,5 року тому, і розповів, що сам має статус людини з інвалідністю. «Кончений інвалід», – відповіла йому жінка.

Завдяки публікації допису про інцидент у соцмережі знайшлася очевидиця конфлікту. Користувачка Інна Туркеня розповіла, що чула, як, відходячи від авто, поліціянтка сказала: «Ох**ли зовсім, з передка поприїжджали і думають, що їм усе можна».

Чоловік вважає, що пасажаркою, яка розпочала конфлікт, була працівниця Національної поліції Орещєнко Олена Петрівна.

У коментарях під дописом військового Поліція Київщини зазначила, що буде «призначено службову перевірку щодо правомірності дій поліцейської зазначеної у публікації».

скриншот: Facebook / Павло Якімчук

Згодом Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Голови Національної поліції з проханням провести неупереджене розслідування щодо цього конфлікту. Лубінець вважає, що подібні випадки можуть негативно вплинути на репутацію органу та знизити рівень довіри суспільства до поліції.

Омбудсмен уточнив, що його звернення стосувалося розслідування, а також недопущення подібних випадків у майбутньому.

«Тримаю ситуацію на особистому контролі, адже такі випадки є абсолютно неприпустимими. Ветерани, які ризикували своїм життям заради нашої безпеки та свободи, заслуговують на повагу і вдячність від суспільства! Їхній внесок у захист нашої держави є безцінним, і необхідно докладати всіх зусиль, щоб такі інциденти не повторювалися!» – додав посадовець.

Крім того, Дмитро Лубінець запропонував провести додаткові навчання та інструктажі для особового складу Нацполіції задля підвищення їхньої обізнаності щодо особливостей спілкування з ветеранами.

До слова, ветаран також опублікував листування із працівницею Національної поліції Орещєнко Оленою, яка його образила. У ньому зазначено, що полісменка не визнає своєї провини та вважає винним у ситуації також і самого Павла Якімчука.

Нагадаємо, військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Кирило Лазаревич розповів, що під час поїздки водій таксі у Києві висловив негативну та образливу думку щодо української армії та доцільності захисту України.

Раніше військовослужбовець Андрій розповів, що у Львові водій «Bolt» не лише скасував йому поїздку, через те, що він був із милицями, а й висловлював образи та виказував свою проросійську позицію. Водночас компанія «Bolt» у коментарі «Главкому» висловила свою позицію, та пояснила, як відбувається розгляд ситуації.