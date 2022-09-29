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Представлено першу у світі карту пам’яті з величезною ємністю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Представлено першу у світі карту пам’яті з величезною ємністю
У карті використовується інноваційна флеш-пам’ять
фото з відкритих джерел

Карта пам'яті Kioxia microSDXC складається з 16 чіпів, кожен з яких має ємність 1 Терабіт

Представлено першу у світі карту пам’яті Kioxia microSDXC з ємністю у 2 терабайти. У ній використовується інноваційна флеш-пам’ять BiCS FLASH 3D і контролер власної розробки, повідомляє ithome.com.

В компанії заявили, що об’єм даних смартфонів та інших гаджетів невпинно росте, тому попит на такі карти пам’яті з величезною ємністю буде великим. Прототип розроблений з використанням власних розробок виробника. Карта складається з 16 чіпів, кожен з яких має ємність 1 Терабіт.

Масове виробництво повинне розпочатися уже наступного року.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила київську ІТ-компанію, яка працювала на окупантів «Л/ДНР».

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Теги: розробка

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