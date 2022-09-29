Представлено першу у світі карту пам’яті з величезною ємністю

Карта пам'яті Kioxia microSDXC складається з 16 чіпів, кожен з яких має ємність 1 Терабіт

Представлено першу у світі карту пам’яті Kioxia microSDXC з ємністю у 2 терабайти. У ній використовується інноваційна флеш-пам’ять BiCS FLASH 3D і контролер власної розробки, повідомляє ithome.com.

В компанії заявили, що об’єм даних смартфонів та інших гаджетів невпинно росте, тому попит на такі карти пам’яті з величезною ємністю буде великим. Прототип розроблений з використанням власних розробок виробника. Карта складається з 16 чіпів, кожен з яких має ємність 1 Терабіт.

Масове виробництво повинне розпочатися уже наступного року.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила київську ІТ-компанію, яка працювала на окупантів «Л/ДНР».

Читайте також: На Тайвані загадково помер розробник ракет