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На Тайвані загадково помер розробник ракет

Володимир Миленко
glavcom.ua
На Тайвані загадково помер розробник ракет
Тайванський чиновник, який контролював розробку ракет, не повернувся із відрядження. Причини смерті з'ясовуються
фото: thestandard.com.hk

Чиновник був знайдений мертвим у готелі

У південному Тайвані під час відрядження помер Оу Ян Лі-сін, заступник керівника відділу досліджень і розробок міністерства оборони цієї частково визнаної світовим співтовариством країни. Про це повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ інформаційне агентство Reuters.

Тіло чиновника було знайдене у одному із готелів регіону. Влада не коментує інцидент, але з’ясовує причини смерті.

Оу Ян Лі-сін з початку 2022 року зайняв посаду заступника керівника відділу досліджень і розробок міноборони Тайваню. Ця державна структура займається розробкою і контролем виробництва ракет. Поточного року кількість вироблених одиниць ракетної зброї мала бути збільшена до 500, оскільки зростає військова загроза з боку Китайської народної республіки.

Нагадаємо, що 2 серпня на Тайвань прилетіла спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Пелосі зустрілася із президенткою Тайваню Цай Інвень, зазначивши, що Сполучені ГШтати не припинять підтримку цієї країни.

Після цього на Тайвань зібралася делегація депутатів німецького бундестагу.

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Теги: Тайвань смерть

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