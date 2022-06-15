СБУ викрила київську ІТ-компанію, яка працювала на окупантів «Л/ДНР»

Розробкою та адмініструванням програмного забезпечення для окупантів «Л/ДНР» займались більше 10 працівників компанії

Столична ІТ-компанія розробила сервіс для збору «комунальних платежів» на окупованих територіях

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на сході України. Про це повідомляє пресцентр Служби.

«Кіберфахівці Служби безпеки викрили столичну компанію, яка займалася ІТ-підтримкою захоплених ворогом підприємств та установ у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Зокрема, постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів», – йдеться у повідомленні.

В СБУ нагадали, що одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих «Л/ДНР», які беруть участь у повномасштабній агресії Росії проти України.

«За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до «бюджету» бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті. Крім того, через онлайн-сервіс сплати за «комунальні послуги» загарбники отримували доступ до установчих даних місцевих жителів», – розповіли в СБУ.

Також слідство встановила, що цей незаконний бізнес організувала керівник компанії. Через особисті зв’язки вона укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем.

«Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях. Серед основних «замовників» послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання», – зазначається у повідомленні.

Наразі одному з учасників схеми повідомили про підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації). Питання щодо оголошення про підозру іншим причетним вирішується. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на в'їзді до Києва затримали жителя Горлівки, який був готовий «продатись» РФ за пляшку спирту. У багажнику його авто правоохоронці знайшли залишки наборів сухих продуктів РФ.

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