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    Прем’єр Чехії отримав листа з погрозами вбивством

    Кілька членів керівництва республіки Чехія також отримали листи з погрозами
    Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш отримав листа з погрозами фізичної розправи. Такі ж послання отримали кілька інших членів керівництва республіки, повідомляє Чеське радіо з посиланням на представника національних правоохоронних органів Томаша Гулана. «У листах містяться погрози смертю», - розповів Гулан. За його словами, листи
    • Сьогодні, 18:27
    • Розсилка
    Андрій Бабіш
    Андрій Бабіш

    Кілька членів керівництва республіки Чехія також отримали листи з погрозами

    Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш отримав листа з погрозами фізичної розправи. Такі ж послання отримали кілька інших членів керівництва республіки, повідомляє Чеське радіо з посиланням на представника національних правоохоронних органів Томаша Гулана.

    «У листах містяться погрози смертю», - розповів Гулан. За його словами, листи надходили протягом грудня 2017 року на ім'я «конкретних осіб». Всього в державні установи надійшли п'ять листів.

    В даний час поліція веде пошук автора листів. За даними правоохоронців, він може отримати три роки тюремного ув'язнення.

    Нагадаємо, двоє геїв, чий шлюб зареєстрували російські чиновники, втекли з країни через погрози.

    Джерело: Росбалт

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