Прем’єр Чехії отримав листа з погрозами вбивством
- Сьогодні, 18:27
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Кілька членів керівництва республіки Чехія також отримали листи з погрозами
Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш отримав листа з погрозами фізичної розправи. Такі ж послання отримали кілька інших членів керівництва республіки, повідомляє Чеське радіо з посиланням на представника національних правоохоронних органів Томаша Гулана.
«У листах містяться погрози смертю», - розповів Гулан. За його словами, листи надходили протягом грудня 2017 року на ім'я «конкретних осіб». Всього в державні установи надійшли п'ять листів.
В даний час поліція веде пошук автора листів. За даними правоохоронців, він може отримати три роки тюремного ув'язнення.
Нагадаємо, двоє геїв, чий шлюб зареєстрували російські чиновники, втекли з країни через погрози.
Джерело: Росбалт