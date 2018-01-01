Прем’єр Чехії отримав листа з погрозами вбивством

Кілька членів керівництва республіки Чехія також отримали листи з погрозами

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш отримав листа з погрозами фізичної розправи. Такі ж послання отримали кілька інших членів керівництва республіки, повідомляє Чеське радіо з посиланням на представника національних правоохоронних органів Томаша Гулана. «У листах містяться погрози смертю», - розповів Гулан. За його словами, листи



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Андрій Бабіш

Кілька членів керівництва республіки Чехія також отримали листи з погрозами

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш отримав листа з погрозами фізичної розправи. Такі ж послання отримали кілька інших членів керівництва республіки, повідомляє Чеське радіо з посиланням на представника національних правоохоронних органів Томаша Гулана.

«У листах містяться погрози смертю», - розповів Гулан. За його словами, листи надходили протягом грудня 2017 року на ім'я «конкретних осіб». Всього в державні установи надійшли п'ять листів.

В даний час поліція веде пошук автора листів. За даними правоохоронців, він може отримати три роки тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, двоє геїв, чий шлюб зареєстрували російські чиновники, втекли з країни через погрози.

Джерело: Росбалт