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    У світі

    Прем’єрміністр Грузії подав у відставку

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    <p>Експрем&rsquo;єр Грузії Мамука Бахтадзе</p> - Прем’єрміністр Грузії подав у відставку

    Експрем’єр Грузії Мамука Бахтадзе

    За словами Бахтадзе, в його рішенні піти з уряду не потрібно шукати конспіративні теорії

    У понеділок, 2 вересня, прем’єр Грузії Мамука Бахтадзе заявив про свою відставку з посади глави уряду.

    Про це повідомляє Грузія Online.

    За словами Бахтадзе, в його рішенні піти з уряду не потрібно шукати конспіративні теорії. Консультації з цього приводу велися в офісі партії Грузинська мрія «і більше ніде».

    «Нашим завданням було створити рамки стратегічного розвитку, почати їхнє впровадження і забезпечити їхню стійкість. Це було зроблено і, відповідно, наприкінці весни у мене була можливість самому ініціювати це питання. Спочатку, коли я говорив про це, зрозуміло, не було згоди. Урешті-решт, вчора ми прийняли остаточне рішення (про відставку)», — сказав колишній прем'єрміністр Грузії.

    За даними ЗМІ, прем'єрміністром може стати нинішній міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія, проти призначення якого виступає опозиція.

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