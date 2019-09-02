Прем’єрміністр Грузії подав у відставку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експрем’єр Грузії Мамука Бахтадзе

За словами Бахтадзе, в його рішенні піти з уряду не потрібно шукати конспіративні теорії

У понеділок, 2 вересня, прем’єр Грузії Мамука Бахтадзе заявив про свою відставку з посади глави уряду.

Про це повідомляє Грузія Online.

За словами Бахтадзе, в його рішенні піти з уряду не потрібно шукати конспіративні теорії. Консультації з цього приводу велися в офісі партії Грузинська мрія «і більше ніде».

«Нашим завданням було створити рамки стратегічного розвитку, почати їхнє впровадження і забезпечити їхню стійкість. Це було зроблено і, відповідно, наприкінці весни у мене була можливість самому ініціювати це питання. Спочатку, коли я говорив про це, зрозуміло, не було згоди. Урешті-решт, вчора ми прийняли остаточне рішення (про відставку)», — сказав колишній прем'єрміністр Грузії.

За даними ЗМІ, прем'єрміністром може стати нинішній міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія, проти призначення якого виступає опозиція.