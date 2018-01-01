Президент Філіппін запропонував КНР зробити з країни провінцію

В країні побоюються перетворення Маніли на сателіта Пекіну

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив у виступі перед групою китайський і філіппінських бізнесменів про те, що якщо КНР бажає, то перетворить Філіппіни на провінцію як приморська провінція Фуцзянь. Про це повідомляє видання Asia Times. Присутні відреагували на таку заяву оплесками – серед присутніх був і посол КНР Чжао Цзяньхуа. Окрім



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В країні побоюються перетворення Маніли на сателіта Пекіну

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив у виступі перед групою китайський і філіппінських бізнесменів про те, що якщо КНР бажає, то перетворить Філіппіни на провінцію як приморська провінція Фуцзянь. Про це повідомляє видання Asia Times.

Присутні відреагували на таку заяву оплесками – серед присутніх був і посол КНР Чжао Цзяньхуа. Окрім того Дутерте спробував применшити занепокоєння щодо створення КНР військової інфраструктури на штучних островах Південно-Китайського моря. На думку очільника Філіппін китайське військове будівництво спрямоване виключно проти США.

Такі заяви викликали протести в країні, частина політичного істеблішменту якої побоюється перетворення Маніли на державу-сателіт КНР під час правління Родріго Дутерте. Ці занепокоєння лише підсилися на фоні новин про те, що Пекін в односторонньому порядку дав назву і зареєстрував п’ять об’єктів на підвищенні Бенхам в Філіппінському морі в Міжнародній гідрографічній організації. Ці об’єкти знаходяться в виключній економічній зоні Філіппін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дутерте наказав армії і поліції застрелити його, якщо він стане диктатором.