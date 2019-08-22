Президент Фінляндії перед візитом до Києва поговорив з Путіним про Україну



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Президент Фінляндії Саулі Нііністьо зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним

Саулі Нііністьо прибуде з візитом в Україну 12-13 вересня

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним порушувалося питання врегулювання ситуації на сході України.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Ми встигли трохи поговорити про Україну. Я збираюся туди з візитом через кілька тижнів і наскільки мені стало зрозуміло, виконуються певні практичні ініціативи та практична робота, і зі свого боку я буду підтримувати такий розвиток», - зазначив він.

У свою чергу глава Кремля заявив, що поінформував президента Фінляндії про «проблему південного сходу України».

Нагадаємо, Саулі Нііністьо прибуде з візитом в Україну 12−13 вересня. Минулий візит в Україну президент Фінляндії зробив у 2014 році.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в послів від п’яти держав, серед яких була грамота від Фінляндії.

Під час розмови з послом Фінляндії Пяйві Маріт Лайні Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності України та за допомогу в реформуванні шкільної освіти.

Усіх президентів країн, від імені яких говорили посли, Зеленський запросив до України.