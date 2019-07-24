Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п’яти держав

Зеленський передав запрошення президенту ПАР відвідати Україну з офіційним візитом

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Республіки Корея, Південно-Африканської Республіки, Фінляндської Республіки, Республіки Словенія та Німеччини.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

«Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Республіки Корея – Квон Кі Чанга, Південно-Африканської Республіки – Андре Йоганнеса Гроеневальда, Фінляндської Республіки – Пяйві Лайне, Республіки Словенія – Томажа Менціна та Федеративної Республіки Німеччина – Анки Фельдгузен», - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, під час бесіди з послом Республіки Корея обговорювалися питання активізації політичного діалогу на найвищому рівні між двома країнами і перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

Порушувалося питання запровадження безвізового режиму для громадян України, що сприятиме розвитку міжлюдських контактів.

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Також глава держави запросив президента Кореї Мун Чже Іна відвідати Україну з візитом, поінформували в пресслужбі.

Під час розмови з новопризначеним послом ПАР президент України наголосив на важливості інтенсифікації політичного діалогу. За словами Зеленського, Україна розглядає ПАР як перспективного партнера в Африці та налаштована на поглиблення взаємовигідної співпраці в усіх сферах.

Окрему увагу співрозмовники приділили обговоренню тематики торговельно-економічного співробітництва, зокрема перспектив проведення цього року українсько-південноафриканського бізнес-форуму.

Глава держави висловився за налагодження більш тісної та конструктивної взаємодії між Україною та ПАР у рамках її непостійного членства у Раді безпеки ООН.

Президент України також передав запрошення президенту ПАР Матамелі Сирілу Рамафосі відвідати Україну з офіційним візитом.

Послу Фінляндії Зеленський подякував за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також вагому гуманітарну й експертну допомогу, що її Гельсінкі надає Україні на двосторонньому рівні. Особливо глава держави відзначив практичну допомогу з боку Фінляндії у проведенні системних реформ, зокрема у сфері шкільної освіти та енергоефективності.

У розмові з послом Словенії була висловлена вдячність його країні за послідовну політичну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Зеленський високо оцінив допомогу Словенії у сприянні реабілітації понад 400 українських дітей, батьки яких загинули на Донбасі.

Спілкуючись із послом ФРН, глава держави подякував німецькій стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також суттєву фінансово-технічну допомогу для сприяння процесу структурних реформ у нашій країні.

Головна увага під час зустрічі зосереджувалася на обговоренні безпекової ситуації на Донбасі та комплексу подальших заходів з активізації процесу мирного врегулювання.

Було наголошено на важливості продовження міжнародного тиску на РФ для забезпечення виконання нею рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Президент України також висловив сподівання на збереження традиційно активного політичного діалогу на найвищому рівні у майбутньому. Крім того, співрозмовники обговорили питання залучення представників німецького бізнесу до роботи в Україні та створення спільних підприємств, повідомили в пресслужбі.