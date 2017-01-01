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    Президент Італії розпустив парламент: країна готується до дострокових виборів

    Дострокові парламентські вибори повинні пройти в Італії до квітня 2018 року
    Президент Італії Серджо Маттарелла розпустив парламент країни, давши офіційний старт кампанії по проведенню дострокових виборів. Відповідний декрет глава держави підписав у четвер, 28 грудня, повідомляє DW. «Президент Італії Серджо Матарелла підписав указ про розпуск сенату і палати депутатів. Дострокові парламентські вибори повинні
    • Вчора, 23:23
    • Розсилка
    Парламент Італії
    Парламент Італії

    Дострокові парламентські вибори повинні пройти в Італії до квітня 2018 року

    Президент Італії Серджо Маттарелла розпустив парламент країни, давши офіційний старт кампанії по проведенню дострокових виборів.

    Відповідний декрет глава держави підписав у четвер, 28 грудня, повідомляє DW.

    «Президент Італії Серджо Матарелла підписав указ про розпуск сенату і палати депутатів. Дострокові парламентські вибори повинні пройти в Італії до квітня 2018 року», - йдеться у повідомленні.

    Як відзначається, дату виборів визначить Рада міністрів, очолювана Паоло Джентілоні. Неофіційна домовленість між італійськими партіями передбачає, що вони повинні відбутися до 4 березня.

    Згідно з останніми опитуваннями, жодна з партій в Італії не зможе сформувати парламентську більшість.

    До слова, Австрія хоче видавати паспорти німецькомовним італійцям, через що обурився Рим.

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