Президент Туреччини зустрінеться з Папою Римським

Італійська влада ввела заборону на протести в центрі Рима під час візиту Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні, 5 лютого, зустрінеться з Папою Римським Франциском, що стане першим державним візитом турецького лідера до Ватикану за останні 59 років. Під час зустрічі порушать питання статусу Єрусалима, турецько-ватиканських відносин, Сирії, кризи біженців, тероризму, ксено- та ісламофобії. Італійська влада



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Фото з відкритих джерел Президент Туреччини і Папа Римський під час зустрічі у 2014 році

Італійська влада ввела заборону на протести в центрі Рима під час візиту Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні, 5 лютого, зустрінеться з Папою Римським Франциском, що стане першим державним візитом турецького лідера до Ватикану за останні 59 років.

Під час зустрічі порушать питання статусу Єрусалима, турецько-ватиканських відносин, Сирії, кризи біженців, тероризму, ксено- та ісламофобії.

Італійська влада ввела заборону на протести в центрі Рима під час візиту Ердогана, і близько 3,5 тисяч поліцейських вийшли на вулиці для охорони порядку.

Папа Франциск та Ердоган востаннє зустрічалися в 2014 році під час візиту понтифіка до Туреччини. Вони також мали телефонну бесіду наприкінці грудня 2017 року.

Відносини між Туреччиною і Ватиканом загострилися у червні 2016 року, коли папа Франциск заявив про масові вбивства вірмен у Першій світовій війні від рук османських військ, назвавши це «геноцидом».

Анкара заперечила використання терміну «геноцид» для означення таких вбивств і назвала «неправдою і наклепом» висловлювання голови Римо-католицької церкви.

Раніше Ердоган заявляв, що Туреччина згодна тільки на повноцінне членство в ЄС.

Джерело: Радіо Свобода