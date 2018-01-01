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    Президент Туреччини зустрінеться з Папою Римським

    Італійська влада ввела заборону на протести в центрі Рима під час візиту Ердогана
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні, 5 лютого, зустрінеться з Папою Римським Франциском, що стане першим державним візитом турецького лідера до Ватикану за останні 59 років. Під час зустрічі порушать питання статусу Єрусалима, турецько-ватиканських відносин, Сирії, кризи біженців, тероризму, ксено- та ісламофобії. Італійська влада
    • Сьогодні, 10:29
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    Президент Туреччини і Папа Римський під час зустрічі у 2014 році
    Фото з відкритих джерел
    Президент Туреччини і Папа Римський під час зустрічі у 2014 році

    Італійська влада ввела заборону на протести в центрі Рима під час візиту Ердогана

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні, 5 лютого, зустрінеться з Папою Римським Франциском, що стане першим державним візитом турецького лідера до Ватикану за останні 59 років.

    Під час зустрічі порушать питання статусу Єрусалима, турецько-ватиканських відносин, Сирії, кризи біженців, тероризму, ксено- та ісламофобії.

    Італійська влада ввела заборону на протести в центрі Рима під час візиту Ердогана, і близько 3,5 тисяч поліцейських вийшли на вулиці для охорони порядку.

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    Папа Франциск та Ердоган востаннє зустрічалися в 2014 році під час візиту понтифіка до Туреччини. Вони також мали телефонну бесіду наприкінці грудня 2017 року.

    Відносини між Туреччиною і Ватиканом загострилися у червні 2016 року, коли папа Франциск заявив про масові вбивства вірмен у Першій світовій війні від рук османських військ, назвавши це «геноцидом».

    Анкара заперечила використання терміну «геноцид» для означення таких вбивств і назвала «неправдою і наклепом» висловлювання голови Римо-католицької церкви.

    Раніше Ердоган заявляв, що Туреччина згодна тільки на повноцінне членство в ЄС.

    Джерело: Радіо Свобода

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