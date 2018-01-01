Ердоган заявив, що Туреччина згодна тільки на повноцінне членство в ЄС

Турецький президент також вказав на те, що його країна відіграє важливу роль у питанні сирійських біженців

Туреччина не згодна на всі інші варіанти співпраці з Євросоюзом, крім як вступ до ЄС. Про це президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив в інтерв’ю італійській газеті La Stampa перед своїм візитом до Італії і Ватикану, який відбудеться завтра, – повідомляє RFI. «Ми хочемо повноцінного членства в Євросоюзі. Інші варіанти нас



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Турецький президент також вказав на те, що його країна відіграє важливу роль у питанні сирійських біженців

Туреччина не згодна на всі інші варіанти співпраці з Євросоюзом, крім як вступ до ЄС.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив в інтерв’ю італійській газеті La Stampa перед своїм візитом до Італії і Ватикану, який відбудеться завтра, – повідомляє RFI.

«Ми хочемо повноцінного членства в Євросоюзі. Інші варіанти нас не влаштовують», – заявив президент Туреччини. Європейський союз «повинен виконувати свої обіцянки», – сказав Ердоган.

«Євросоюз блокує подальші переговори і дає зрозуміти, що прогрес цих переговорів залежить тільки від нас. Це несправедливо. Так само, як і пропозиції окремих країн ЄС про інших варіантах, ніж вступ», – заявив він.

Турецький президент також вказав на те, що його країна відіграє важливу роль у питанні сирійських біженців: «Ми важливі, так як затримуємо мігрантів зі Сходу, які хочуть потрапити в Європу, а також гарантуємо стабільність і безпеку Європи».

Заява турецького лідера про членство в ЄС стало відповіддю на пропозицію, озвучену на початку січня в ході візиту Реджепа Таїпа Ердогана до Франції. В ході зустрічі з презиентом Ердоганом, Емманюель Макрон запропонував Туреччині укласти договір про партнерство, так як переговори про вступ до ЄС заблоковані ось уже кілька років поспіль.

За час свого одноденного візиту президент Туреччини зустрінеться з Папою Римським Франциском, президентом і прем’єр-міністром Італії, а також з рядом італійських підприємців.