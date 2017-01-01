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    Президентські вибори в Росії: невідомі заблокували штаб Навального

    Прихильники Навального в різних містах Росії скаржаться на переслідування і погрози з боку поліції і прокремлівських активістів
    У російському Ставрополі невідомі заблокували передвиборний штаб опозиціонера Олексія Навального, передає Радіо Свобода. Як повідомили працівники штабу, чоловіки в цивільному одязі представилися співробітниками правоохоронних органів, увійшли в приміщення і вигнали людей, які там перебували. Поліція повідомила, що в штабі проводиться
    • Сьогодні, 18:03
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    Олексій Навальний
    Олексій Навальний

    Прихильники Навального в різних містах Росії скаржаться на переслідування і погрози з боку поліції і прокремлівських активістів

    У російському Ставрополі невідомі заблокували передвиборний штаб опозиціонера Олексія Навального, передає Радіо Свобода.

    Як повідомили працівники штабу, чоловіки в цивільному одязі представилися співробітниками правоохоронних органів, увійшли в приміщення і вигнали людей, які там перебували. Поліція повідомила, що в штабі проводиться «оперативно-розшуковий захід». З чим це пов’язано – невідомо.

    Прихильники Навального в різних містах Росії вже неодноразово скаржилися на переслідування і погрози з боку поліції і прокремлівських активістів.

    Раніше повідомлялося, що 25 грудня Центральна виборча комісія Росії відмовилася реєструвати Навального кандидатом в президенти

    вибори в Росії Олексій Навальний
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