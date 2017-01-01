Президентські вибори в Росії: невідомі заблокували штаб Навального

Прихильники Навального в різних містах Росії скаржаться на переслідування і погрози з боку поліції і прокремлівських активістів

У російському Ставрополі невідомі заблокували передвиборний штаб опозиціонера Олексія Навального, передає Радіо Свобода. Як повідомили працівники штабу, чоловіки в цивільному одязі представилися співробітниками правоохоронних органів, увійшли в приміщення і вигнали людей, які там перебували. Поліція повідомила, що в штабі проводиться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Навальний

Прихильники Навального в різних містах Росії скаржаться на переслідування і погрози з боку поліції і прокремлівських активістів

У російському Ставрополі невідомі заблокували передвиборний штаб опозиціонера Олексія Навального, передає Радіо Свобода.

Як повідомили працівники штабу, чоловіки в цивільному одязі представилися співробітниками правоохоронних органів, увійшли в приміщення і вигнали людей, які там перебували. Поліція повідомила, що в штабі проводиться «оперативно-розшуковий захід». З чим це пов’язано – невідомо.

Прихильники Навального в різних містах Росії вже неодноразово скаржилися на переслідування і погрози з боку поліції і прокремлівських активістів.

Раніше повідомлялося, що 25 грудня Центральна виборча комісія Росії відмовилася реєструвати Навального кандидатом в президенти.