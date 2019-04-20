Прокурори у США хочуть засудити російську агентку Бутіну до 18 місяців в'язниці



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Марія Бутіна визнала себе секретним агентом Кремля

У прокуратурі вважають, що дії Бутіної були частиною російської схеми зі збору інформації

У США прокуратура попросила суд засудити до 18 місяців в'язниці росіянку Марію Бутіну, яку звинувачують в роботі іноземним агентом.

Про це повідомляє CNN.

У прокуратурі вважають, що дії Бутіної були частиною російської схеми зі збору інформації, яка повинна була бути використана в інтересах Кремля.

Також наголошується, що в разі успіху Бутіної «ризики для Сполучених Штатів включали б шкоду політичним процесам, внутрішнім урядовим угодам і інтересам зовнішньої політики США».

Нагадаємо, Федеральний суд у Вашингтоні призначив дату винесення вироку – 26 квітня – у справі росіянки Марії Бутіної, яка визнала себе секретним агентом Кремля.

Як відомо, у середині грудня російська «агентка» Марія Бутіна визнала себе винною в участі у змові проти США.

Бутіній загрожує до п'яти років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що Бутіна, яку звинуватили в США в шпигунстві у липні 2018 року, розпочала співпрацю зі слідством і розповіла про свого російського куратора.

Нагадаємо, у Вашингтоні затримали громадянку Росії за підозрою у «проникненні в американську політичну організацію».

Москва 18 липня засудила арешт Бутіної і заявила, що він спрямований на підрив саміту між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Гельсінкі. Представник російського МЗС України Марія Захарова заявила, що обвинувачення є безпідставними і виникли в результаті «русофобної істерії» у Вашингтоні.