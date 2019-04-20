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    У світі

    Прокурори у США хочуть засудити російську агентку Бутіну до 18 місяців в'язниці

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    Марія Бутіна визнала себе секретним агентом Кремля - Прокурори у США хочуть засудити російську агентку Бутіну до 18 місяців в'язниці
    Марія Бутіна визнала себе секретним агентом Кремля

    У прокуратурі вважають, що дії Бутіної були частиною російської схеми зі збору інформації

    У США прокуратура попросила суд засудити до 18 місяців в'язниці росіянку Марію Бутіну, яку звинувачують в роботі іноземним агентом.

    Про це повідомляє CNN.

    У прокуратурі вважають, що дії Бутіної були частиною російської схеми зі збору інформації, яка повинна була бути використана в інтересах Кремля.

    Також наголошується, що в разі успіху Бутіної «ризики для Сполучених Штатів включали б шкоду політичним процесам, внутрішнім урядовим угодам і інтересам зовнішньої політики США».

    Нагадаємо, Федеральний суд у Вашингтоні призначив дату винесення вироку – 26 квітня – у справі росіянки Марії Бутіної, яка визнала себе секретним агентом Кремля.

    Як відомо, у середині грудня російська «агентка» Марія Бутіна визнала себе винною в участі у змові проти США.

    Бутіній загрожує до п'яти років в'язниці.

    Раніше повідомлялося, що Бутіна, яку звинуватили в США в шпигунстві у липні 2018 року, розпочала співпрацю зі слідством і розповіла про свого російського куратора. 

    Нагадаємо, у Вашингтоні затримали громадянку Росії за підозрою у «проникненні в американську політичну організацію».

    Москва 18 липня засудила арешт Бутіної і заявила, що він спрямований на підрив саміту між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Гельсінкі. Представник російського МЗС України Марія Захарова заявила, що обвинувачення є безпідставними і виникли в результаті «русофобної істерії» у Вашингтоні.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: 

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