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    Соціум

    «Визнання «Л/ДНР». Російські школярі вивчатимуть антиукраїнські промови Путіна

    документ
    Так звані &laquo;ДНР&raquo; та &laquo;ЛНР&raquo; управляються&nbsp;підконтрольними Росії бойовиками - «Визнання «Л/ДНР». Російські школярі вивчатимуть антиукраїнські промови Путіна
    Так звані «ДНР» та «ЛНР» управляються підконтрольними Росії бойовиками
    фото з відкритих джерел

    Федеральна влада включила до курсу сучасної історії Росії для школярів визнання Кремлем квазіутворень

    Федеральна державна установа «Інститут стратегії освіти російської академії освіти» підготувала робочу програму курсу «Введение в новейшую историю России» для дев’ятих класів середніх шкіл. Проєкт програми опубліковано на спеціальному сайті «Інституту стратегії освіти», повідомляє «Главком».

    Курс практично не відрізняється від минулого навчального року. Там є і «возз’єднання Криму з Росією», і «Загальноросійське голосування поправок до Конституції». Але тепер серед тем занять з’явилося «Визнання Росією «ДНР» та «ЛНР» (2022 р.)».

    При цьому зміст викладу матеріалу для школярів про «Л/ДНР» і «ЛНР» у програмі не розкрито.

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    Нагадаємо, що в Україні триває 117-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як відомо, президент РФ Володимир Путін 21 лютого 2022 року визнав правосуб'єктність самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками. Після цього Росія 24 лютого 2022 року розпочала відкриту збройну агресію проти України.

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    Теги: росія окупанти освіта війна тероризм Україна окупація #stoprussia
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    «Визнання «Л/ДНР». Російські школярі вивчатимуть антиукраїнські промови Путіна