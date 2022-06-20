«Визнання «Л/ДНР». Російські школярі вивчатимуть антиукраїнські промови Путіна

«Визнання «Л/ДНР». Російські школярі вивчатимуть антиукраїнські промови Путінадокумент
Федеральна влада включила до курсу сучасної історії Росії для школярів визнання Кремлем квазіутворень
Федеральна державна установа «Інститут стратегії освіти російської академії освіти» підготувала робочу програму курсу «Введение в новейшую историю России» для дев’ятих класів середніх шкіл. Проєкт програми опубліковано на спеціальному сайті «Інституту стратегії освіти», повідомляє «Главком».
Курс практично не відрізняється від минулого навчального року. Там є і «возз’єднання Криму з Росією», і «Загальноросійське голосування поправок до Конституції». Але тепер серед тем занять з’явилося «Визнання Росією «ДНР» та «ЛНР» (2022 р.)».
При цьому зміст викладу матеріалу для школярів про «Л/ДНР» і «ЛНР» у програмі не розкрито.
Нагадаємо, що в Україні триває 117-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Як відомо, президент РФ Володимир Путін 21 лютого 2022 року визнав правосуб'єктність самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками. Після цього Росія 24 лютого 2022 року розпочала відкриту збройну агресію проти України.