Китай став найбільшим імпортером російської нафти

За підсумками травня імпорт російської нафти становив майже 8,42 млн т.

Росія у травні вийшла на перше місце з постачання сирої нафти до Китаю, випередивши Саудівську Аравію. Про це пише Reuters із посиланням на дані Головного митного управління Китаю.

Зазначається, що за підсумками травня імпорт російської нафти, включаючи постачання трубопроводом Східний Сибір – Тихий океан і морські перевезення з європейських та далекосхідних портів Росії, становив майже 8,42 млн т.

Цей показник еквівалентний приблизно 1,98 млн барелів на добу та на 25% більше, ніж 1,59 млн барелів на день у квітні.

Таким чином, Саудівська Аравія стала другим найбільшим імпортером російської нафти. За підсумками травня обсяги постачання збільшилися на 9% порівняно з показником травня минулого року і становили 7,82 млн т, або 1,84 млн барелів на добу.

«І хоча загальний попит на сиру нафту в Китаї був обмежений через Covid-обмеження та уповільнення економіки, провідні імпортери, включаючи нафтопереробного гіганта Sinopec і трейдера Zhenhua Oil, активізували закупівлю дешевшої російської нафти на додаток до поставок з Ірану та Венесуели», – пише агентство.

Нагадаємо, раніше Китай зізнався, чи допомагає Росії у війні проти України.

До слова, видання The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела написало, що Китай шукає, як допомогти Росії, уникнувши санкцій.

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