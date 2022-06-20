Єрмак назвав чотири пріоритети України під час війни

Продовження постачання зброї та боєприпасів є головним пріоритетом України під час війни

Українська влада готувалася до оборони країни задовго до початку війни

Після російського вторгнення на перший план в Україні вийшли «достатньо специфічні пріоритети». Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив у інтерв’ю «Лівому берегу», розповівши про чотири головні питання, на якими зараз працює українська влада.

Найголовнішим, за словами Єрмака, є забезпечення Збройних сил зброєю та боєприпасами.

Другим важливим моментом є постійне посилення проти країни-агресора економічних санкцій, які мають змусити Кремль зупинити військові дії проти України.

Також в пріоритеті влади є гуманітарні питання, пов’язані із постраждалими громадянами України. Так, Єрмак заявив про необхідність фіксації усіх злочинів окупантів, зокрема, викрадення та вивезення на територію Росії українських дітей. Усе це, пояснив голова Офісу президента, потрібно для підготовки міжнародних судових процесів, а згодом – для репарацій.

Четвертим пріоритетом України зараз є підтримка, як гуманітарна, так і фінансова, українських біженців , усіх, хто змушених був залишити свої домівки у зоні бойових дій.

«Щодо всіх перерахованих проблем створені міжвідомчі та міжнародні робочі групи. І Офіс президента координує всю цю роботу», – пояснив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив 13 червня, що Україні для перемоги у війні потрібні:

1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

15 червня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив деталі нового пакету військової допомоги для України.

Туди, зокрема, увійшли 18 155-міліметрових гаубиць, кількадесят тисяч снарядів, а також додаткові снаряди до РСЗВ Himars та ракети Harpoon.

Додамо, що американський генерал у відставці Марк Гертлінг. заявив, що Україна отримує зброї більше, ніж просить.