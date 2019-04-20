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    У світі

    Протести «жовтих жилетів» у Парижі переросли у сутички: сотні затриманих (фото)

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    Протести «жовтих жилетів» у Парижі переросли у сутички: сотні затриманих (фото)

    Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників акції

    У Парижі тривають акції в рамках 23-ї хвилі протестів «жовтих жилетів». Вже дійшло до силового протистояння.

    Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на канал BFMTV.

    В той час як французька влада заборонила проведення акцій на Єлисейських полях та в районі Собору Паризької Богоматері, дві демонстрації були санкціоновані префектурою.

    Станом на 13:20 поліція повідомила про затримання 126 людей – в основному через знайдені у них заборонені під час протестів матеріали.

    Невдовзі після початку акцій між їх учасниками і поліцією сталися перші сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ.

    Протестувальники підпалили один автомобіль і сміттєві баки.

    Правоохоронці заявили, що серед протестувальників помічена агресивно налаштована група і закликали «жовті жилети» від неї відмежуватися.

    Протести проходять також і в інших містах Франції.

    Президент Франції Еммануель Макрон у зв’язку з пожежею у Соборі Паризької Богоматері відклав звернення до громадян за підсумками національних дебатів. «Жовті жилети» вирішили не припиняти протести і закликали прибічників до мобілізації.

    Раніше повідомлялося, що французька влада заборонила учасникам антиурядових акцій руху «жовті жилети» проводити протести в районі пошкодженого пожежею Собору Паризької Богоматері.

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