Протести «жовтих жилетів» у Парижі переросли у сутички: сотні затриманих (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників акції

У Парижі тривають акції в рамках 23-ї хвилі протестів «жовтих жилетів». Вже дійшло до силового протистояння.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на канал BFMTV.

В той час як французька влада заборонила проведення акцій на Єлисейських полях та в районі Собору Паризької Богоматері, дві демонстрації були санкціоновані префектурою.

Станом на 13:20 поліція повідомила про затримання 126 людей – в основному через знайдені у них заборонені під час протестів матеріали.

Невдовзі після початку акцій між їх учасниками і поліцією сталися перші сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Протестувальники підпалили один автомобіль і сміттєві баки.

Правоохоронці заявили, що серед протестувальників помічена агресивно налаштована група і закликали «жовті жилети» від неї відмежуватися.

Протести проходять також і в інших містах Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон у зв’язку з пожежею у Соборі Паризької Богоматері відклав звернення до громадян за підсумками національних дебатів. «Жовті жилети» вирішили не припиняти протести і закликали прибічників до мобілізації.

Раніше повідомлялося, що французька влада заборонила учасникам антиурядових акцій руху «жовті жилети» проводити протести в районі пошкодженого пожежею Собору Паризької Богоматері.