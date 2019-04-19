«Жовтим жилетам» заборонили протестували біля Нотр-Даму



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Демонстрації «жовтих жилетів» часто закінчувалися безладами і пограбуваннями в Парижі

У заяві поліції підкреслюється, що в районі Нотр-Даму не може бути проведена демонстрація «через крихкість будівлі»

Французька влада заборонила учасникам антиурядових акцій руху «жовті жилети» проводити протести в районі пошкодженого пожежею Собору Паризької Богоматері.

Про це повідомляє агентство AFP.

«Жовті жилети» планують акцію протесту в суботу, 20 квітня. Це буде вже 23-я за рахунком акція.

У поліції заявили, що заборона буде діяти завтра весь день. У заяві йдеться, що в районі Нотр-Даму не може бути проведена демонстрація «через крихкість будівлі».

Протестувальникам також будуть заборонені акції на Єлисейських полях і в районі президентського Єлисейського палацу.

Як відомо, демонстрації «жовтих жилетів» часто закінчувалися безладами і пограбуваннями в Парижі та інших великих містах по всій Франції.

Після масштабної пожежі собору у Парижі представники «жовтих жилетів» розкритикували розмір деяких пожертвувань, обіцяних на відновлення Нотр-Даму. «В один клік 200 мільйонів, 100 мільйонів. Це показує нерівність, яку ми регулярно засуджуємо в цій країні», - заявив глава профспілки CGT Філіп Мартінес.

Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.

Джерело: Європейська правда