Путін зустрівся з Асадом у Сочі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Башар Асад та Володимир Путін

Путін привітав Асада «зі значними успіхами» сирійської урядової армії в боротьбі з бойовиками

Президент Росії Володимир Путін зустрівся в Сочі зі своїм сирійським колегою Башаром Асадом.

Про це повідомляє у четвер прес-служба Кремля.

Зазначено, що лідери двох країн провели переговори, в ході яких обговорили напрямки спільної роботи.

Зокрема, глава РФ привітав Асада «зі значними успіхами» сирійської урядової армії в боротьбі з бойовиками.

«Завдяки зусиллям, що зроблені вашими військовослужбовцями за останній час, зроблені дуже важливі кроки в подальшому зміцненні законної влади», - зазначив Путін.

Він додав, що після того, як були досягнуті успіхи, були створені «додаткові умови» для того, щоб відновити повноформатний політичний процес в Сирії.

«Сьогоднішня зустріч дає нам добру нагоду виробити спільні позиції на майбутній період в тому, що стосується переговорного процесу в Астані та в Сочі», - в свою чергу наголосив Асад.

Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила факт застосування бомб з хлором під час атаки на сирійське місто Серакіб у лютому, яке контролювалося противниками режиму Башара Асада.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що найближчим часом Москва почне постачання режиму Башара Асада системи ППО С-300.