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    Путін зустрівся з Асадом у Сочі

    • Розсилка
    Башар Асад та Володимир Путін
    Башар Асад та Володимир Путін

    Путін привітав Асада «зі значними успіхами» сирійської урядової армії в боротьбі з бойовиками

    Президент Росії Володимир Путін зустрівся в Сочі зі своїм сирійським колегою Башаром Асадом.

    Про це повідомляє у четвер прес-служба Кремля.

    Зазначено, що лідери двох країн провели переговори, в ході яких обговорили напрямки спільної роботи.

    Зокрема, глава РФ привітав Асада «зі значними успіхами» сирійської урядової армії в боротьбі з бойовиками.

    «Завдяки зусиллям, що зроблені вашими військовослужбовцями за останній час, зроблені дуже важливі кроки в подальшому зміцненні законної влади», - зазначив Путін.

    Він додав, що після того, як були досягнуті успіхи, були створені «додаткові умови» для того, щоб відновити повноформатний політичний процес в Сирії.

    «Сьогоднішня зустріч дає нам добру нагоду виробити спільні позиції на майбутній період в тому, що стосується переговорного процесу в Астані та в Сочі», - в свою чергу наголосив Асад.

    Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила факт застосування бомб з хлором під час атаки на сирійське місто Серакіб у лютому, яке контролювалося противниками режиму Башара Асада.

    Раніше російські ЗМІ повідомили, що найближчим часом Москва почне постачання режиму Башара Асада системи ППО С-300.

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