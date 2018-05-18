Путін зустрівся з Асадом у Сочі
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Путін привітав Асада «зі значними успіхами» сирійської урядової армії в боротьбі з бойовиками
Президент Росії Володимир Путін зустрівся в Сочі зі своїм сирійським колегою Башаром Асадом.
Про це повідомляє у четвер прес-служба Кремля.
Зазначено, що лідери двох країн провели переговори, в ході яких обговорили напрямки спільної роботи.
Зокрема, глава РФ привітав Асада «зі значними успіхами» сирійської урядової армії в боротьбі з бойовиками.
«Завдяки зусиллям, що зроблені вашими військовослужбовцями за останній час, зроблені дуже важливі кроки в подальшому зміцненні законної влади», - зазначив Путін.
Він додав, що після того, як були досягнуті успіхи, були створені «додаткові умови» для того, щоб відновити повноформатний політичний процес в Сирії.
«Сьогоднішня зустріч дає нам добру нагоду виробити спільні позиції на майбутній період в тому, що стосується переговорного процесу в Астані та в Сочі», - в свою чергу наголосив Асад.
Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила факт застосування бомб з хлором під час атаки на сирійське місто Серакіб у лютому, яке контролювалося противниками режиму Башара Асада.
Раніше російські ЗМІ повідомили, що найближчим часом Москва почне постачання режиму Башара Асада системи ППО С-300.